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朴敏英都穿冰鋒衣打高爾夫球！美照連發自曝「對台灣印象」

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記者鮑璿安／台北報導

機能服飾品牌ONE BOY近日再度邀請南韓演員朴敏英擔任2024年夏季代言人，在粉絲引頸期盼下最新形象照終於曝光，朴敏英穿著各色新款款冰鋒衣展現超強電力，一舉一動很受矚目，拍攝過程中她也透露對於台灣機車族印象很深刻。

▲朴敏英 。（圖／品牌提供）

▲朴敏英 。（圖／品牌提供）

▲朴敏英 。（圖／品牌提供）

▲朴敏英在最新形象照中演繹夏季新款冰鋒衣 。（圖／品牌提供）

朴敏英在最新形象照中演繹夏季新款，換上風扇冰鋒衣、粉色外套以及短袖上衣等休閒單品，對著鏡頭放送燦爛笑容，流露清新自然的狀態，她也提到近期都穿著冰鋒衣5.0去打高爾夫球以及陪伴她的超萌寵物「Leon」一起出門散散步。此次改款冰鋒衣則是採用原紗防曬材質，阻擋99%的紫外線，隨著夏季登場帶來全新調色，男女共推出31色。另也有冰棉T、冰鋒短褲、冰鋒寬褲選項，提供日常多元搭配。

▲朴敏英 。（圖／品牌提供）

▲朴敏英對於台灣的「機車族」的印象非常深刻 。（圖／品牌提供）

朴敏英此次來台拍攝形象照，受訪時分享對於台灣的「機車族」的印象非常深刻，發現不管是機車族還是行人，非常多人穿著ONE BOY，笑稱「真的是台灣國民機能品牌啊」！

▲▼ New Balance 。（圖／品牌提供）

▲▼ New Balance 。（圖／品牌提供）

▲（依序）New Balance品牌大使IU演繹WRPD RUNNER以及1906R。（圖／品牌提供）

同時，New Balance「Grey Days 2024」活動陪伴大家度過5月，品牌大使IU李知恩親自演繹WRPD Runner、1906R終於壓軸登場，不約而同渲染上質感灰色調，成為潮人們的必收品項之一。WRPD RUNNER運用線條分明的全掌 FuelCell 中底和一系列波浪元素圍繞低調的針織鞋面，蘊含流暢動感，為標誌性的復古運動鞋。1906R則針對14年前的「MR1906」改良，鞋面以帶織花紋理的針織網眼布製成，低調的裂紋效果及紋路展現岩石風化的效果。

關鍵字：

ONEBOY, 朴敏英, 機能服飾, 夏季, 台灣

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