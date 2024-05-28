話題精品運動鞋！FENDI Tag塗鴉標誌超生火、Versace科技感織繩鞋必收

記者鮑璿安／綜合報導

隨著高奢精品逐漸往運動領域靠攏，紛紛打造出結合品牌風格語言和舒適腳感的鞋款，FENDI 最新運動鞋款FENDI Tag以透氣網眼布結合塗鴉造型Logo極具巧思。而Versace 發表備受矚目的Mercury，以工匠採用繁複工序呈現出經典希臘迴紋圖案以及織繩元素，上腳時更賦予意義。





▲FENDI 推出最新運動鞋款FENDI Tag。（圖／品牌提供）

FENDI 推出最新運動鞋款FENDI Tag，鞋面採用獨特的透氣網眼布和高科技布料，如同人體第二層肌膚一樣親密貼合腳感卓越。同時將 FENDI 經典 logo 圖案巧妙融入鞋身設計，以塗鴉字母的形式重新詮釋，半透明 TPU 材質的 logo 圖案沿著鞋身兩側分布，提升辨識度。配色從淺灰色和光學白色組合，到霓虹黃色網布鞋面款式一應俱全。





▲Versace 推出Versace Mercury 中性運動鞋系列。（圖／品牌提供）

Versace 推出Versace Mercury 中性運動鞋系列，以前衛科技感為設計語言，三款設計均以優質小牛皮配上單層鞋底打造，當中更融入品牌標誌性的經典希臘迴紋圖案以及織繩，工匠特別將長 16 米的鈎織繩索巧手製成運動鞋，單單是編織和構建工序已耗費三小時。

設計採用獨特的鋸齒形刺繡，30 件構成鞋面和襯裡精準縫合的配件，全新研發的 EVA 鞋底添上品牌的特色希臘迴紋圖案和手繪內層，確保舒適輕巧。展現個人特色的細節包括鍍金屬鞋跟上的金屬色品牌字樣，以及同色緹花希臘迴紋圖案緞帶。品牌更首次將鞋款型號、產地和鞋碼印在鞋舌，頗具收藏價值。