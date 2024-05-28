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納達爾戴終極版陀飛輪錶奮戰　老婆、兒子精品行頭場邊吸睛

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▲▼ 納達爾 。（圖／路透社）

▲納達爾於法網首輪強碰德國第4種子茲韋列夫，奮戰3小時5分鐘後落敗。（圖／路透社）

記者陳雅韻／台北報導

西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）自去年起飽受臀傷之苦，昨重回到他曾摘下14座冠軍的法國網球公開賽，對上德國第4種子茲韋列夫（Alexander Zverev），歷經3小時5分鐘奮戰後不幸吞敗，他賽後感性表示：「我今天的感覺很難用言語形容，但對我來說，能在我最愛的地方感受到人們的愛是如此特別。」此役很可能是他在法網的「最後一舞」，伴他度過難忘時光的正是RICHARD MILLE最新錶款RM 27-05 Rafael Nadal飛行陀飛輪腕錶，是14年以來為他打造的RM 27系列的終極版。

▲▼ 納達爾 。（圖／路透社）

▲納達爾於賽後向觀眾揮手致意。（圖／路透社）

RICHARD MILLE自2010年起與納達爾合作，攜手創作重量輕、又抗震的RM 027系列陀飛輪錶，讓他能戴著千萬名錶上陣，此傳奇系列迎來高潮結局，推出不含錶帶僅重11.5克、可承受超過14,000 g的加速度衝擊的RM 27-05 Rafael Nadal飛行陀飛輪腕錶，創下手動陀飛輪錶的雙重紀錄，另一大創新是採用新型複合材質Carbon TPT® B.4打造錶殼，與前代Carbon TPT®碳纖維相比密度提高了4%、纖維剛性提高了15%、樹脂強度提高了30%，整個機芯完全安裝在一體成形的底蓋與中層錶殼部件內，兩者間沒有螺絲固定，目前此高複雜功能錶款未定價。

▲▼納達爾 。（圖／公關照）

▲納達爾佩戴RICHARD MILLE為他打造的RM 27系列最終版RM 27-05 Rafael Nadal飛行陀飛輪腕錶上陣。（圖／RICHARD MILLE提供，以下同）

▲▼納達爾 。（圖／公關照）

▲RICHARD MILLE RM 27-05 Rafael Nadal飛行陀飛輪腕錶不含錶帶僅重11.5克，可承受超過14,000 g的加速度衝擊。

▲▼納達爾 。（圖／公關照）

▲RICHARD MILLE RM 27-05 Rafael Nadal飛行陀飛輪腕錶以全新複合材質Carbon TPT® B.4打造。

納達爾昨戴著限量80只的RICHARD MILLE RM 27-05 Rafael Nadal飛行陀飛輪腕錶，於他的榮耀之地法網盡情奮戰，妻子Maria Francisca Perello與兒子也到場為他加油，Maria背著寶格麗（BVLGARI）87,800元Serpenti Cabochon Maxi Chain牛皮肩背包、手拎法國童裝品牌Bonpoint提袋並抱著兒子，身穿羽絨衣精品品牌Moncler外套的年幼兒子則揮舞著小球拍，成為場邊最吸睛的焦點。

▲▼ 納達爾 。（圖／路透社）

▲納達爾老婆Maria Francisca Perello背寶格麗87,800元Serpenti Cabochon Maxi Chain牛皮肩背包、手拎Bonpoint童裝提袋，同時抱著兒子。（圖／路透社）

▲▼ 納達爾 。（圖／路透社）

▲納達爾兒子揮著小球拍，模樣可愛極了。（圖／路透社）

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關鍵字：

納達爾, RICHARD MILLE, BVLGARI, 寶格麗

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