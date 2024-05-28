王心凌合體「香奈兒控」Jessica賣萌　近700萬鑽錶閃爆

▲Jessica（左）來台出席代言活動，抽空與姊妹淘王心凌相聚。（圖／翻攝jessica.syj IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓女子天團少女時代前主唱Jessica（鄭秀妍），今（28日）在台出席代言品牌MIZMI活動，她提前抵台與姊妹淘王心凌相聚，昨po出兩人享美食的同框影片，對著鏡頭托腮、嘟嘴賣萌，王心凌閃亮亮的鑽錶也搶鏡，是新一代名流、富豪都愛的RICHARD MILLE，要價約6,930,000元。





▲穿香奈兒衣的Jessica與戴要價約6,930,000元RICHARD MILLE鑽錶的王心凌一起嘟嘴賣萌。（圖／翻攝jessica.syj IG）

王心凌所戴的RICHARD MILLE RM 07-01自動上鍊腕錶Carbon TPT®碳纖維鑲鑽款，錶圈與面盤中央均鑲嵌美鑽，在她與Jessica合體拍影片時閃閃發亮，不過此款式目前已停產，同系列最新力作為靈感源自宇宙大爆炸的RM 07-01 Intergalactic星系系列腕錶，4款全新Carbon TPT®碳纖維材質腕錶都鑲嵌鑽石和紅金鑲爪，描繪黑暗中恒星爆炸的景象。





▲RICHARD MILLE新款RM 07-01 INTERGALACTIC星系腕錶。（圖／RICHARD MILLE提供）

不僅王心凌行頭貴氣，Jessica也是精品擁護者，香奈兒（CHANEL）、愛馬仕（HERMÈS）融入她的日常穿搭，與王心凌在台北聚會就穿著香奈兒長袖開襟衫，雙姝合體著實吸睛。

