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1萬元擁有LV慈善手鍊　新婚米莉巴比布朗號召助兒童

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▲▼ 米莉芭比布朗 。（圖／翻攝IG）

▲米莉芭比布朗日前宣布與交往4年的傑克邦喬飛結婚。（圖／翻攝milliebobbybrown IG）

記者陳雅韻／台北報導

以《怪奇物語》「伊萊雯」（Eleven）一角走紅的20歲女星米莉巴比布朗（Millie Bobby Brown），日前正式跟交往4年、大他2歲的傑克邦喬飛（Jake Bongiovi）結婚，成為老牌樂團邦喬飛主唱瓊邦喬飛（Jon Bon Jovi）的媳婦。年輕的她不僅家庭幸福，事業也得意，是LV（Louis Vuitton，路易威登）品牌大使、聯合國兒童基金會親善大使，她親自示範LV幫助弱勢兒童的最新Silver Lockit 系列首飾，手鍊約10,500元即能擁有。

▲▼LV 。（圖／公關照）

▲米莉芭比布朗佩戴Silver Lockit 黑漆LV LOGO聚酯纖維繩手鍊，單款10,500元。（圖／LV提供，以下同）

LV自2016 年起透過銷售Silver Lockit系列商品，已為聯合國兒童基金會籌集超過7億元（2200萬美元）的善款，每售出一條Silver Lockit手鍊，品牌即捐贈約3,230元（100美元）給聯合國兒童基金會，而售出Silver Lockit耳環或吊墜，則捐約6,460元（200美元）。今年新款包括單邊耳環、吊墜與手鍊，手鍊共有紅色、藍色、粉紅色和黑色4款，所有款式的迷你鎖頭均刻有「LEARN」（學習）字樣，宣導建立一個讓兒童可以學習、受到保護及茁壯成長的美好世界，此外，過往的長賣款Silver Lockit、銀手鐲和項鍊仍會繼續販售。

▲▼LV 。（圖／公關照）

▲Silver Lockit 黑漆LV LOGO與藍色聚酯纖維繩手鍊，10,500元。

▲▼LV 。（圖／公關照）

▲米莉芭比布朗示範Silver Lockit黑漆LV LOGO與純銀耳環12,300元，純銀項鍊25,200元。

身兼品牌大使、聯合國兒童基金會親善大使的米莉芭比布朗說：「我很榮幸可以參與此項目，透過設計全新的 Silver Lockit 系列做出貢獻，支持我心中無比重視的組織。我希望能確保所有孩子都有機會接受教育。」她除了行善，對環境友善也很有想法，15歲就創立為年輕世代打造的純素美妝品牌 Florence by Mills，逐步擴增商品線，目前已有服飾、生活用品，傳達她對美學的看法。

▲▼ 米莉芭比布朗 。（圖／翻攝IG）

▲米莉芭比布朗身穿自創品牌Florence by Mills服飾，當最佳代言人。（圖／翻攝milliebobbybrown IG）

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關鍵字：

怪奇物語, 米莉芭比布朗, LV, Louis Vuitton, 路易威登

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