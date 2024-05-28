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G-SHOCK數位指針雙顯錶尺寸變小　更好駕馭、亮粉時髦

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▲▼ G-SHOCK,Tissot 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK亮粉色GA-2300-4A腕錶，4,000元。（圖／G-SHOCK提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

不少錶迷愛CASIO旗下G-SHOCK的霸氣設計，但並非人人都能駕馭大尺寸錶款，品牌聽見粉絲的心聲了，推出錶徑縮小至45.4毫米、厚度11.6毫米的GA-2300系列數位指針雙顯腕錶，較過往的設計更為小巧纖薄，不變的是耐撞、抗震設計不打折，照樣強悍。

▲▼ G-SHOCK,Tissot 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK灰色款GA-2300-8A腕錶，4,000元。

G-SHOCK GA-2300系列數位指針雙顯腕錶的面盤以搶眼的X型設計為主視覺，讓各項功能區塊一目了然，具LED燈超亮照明，多元鬧鈴、碼錶功能，防水200米，而款式共有經典不敗的黑或白色款，以及時髦的亮粉色或灰色等4種腕錶可供選擇。

▲▼ G-SHOCK,Tissot 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK白色款GA-2300-7A腕錶，4,000元。

天梭表（TISSOT）熱門的Seastar海星系列也推出4款錶徑40毫米的新錶，配有單向旋轉礦物玻璃錶圈與垂直拉絲漸層面盤，共有綠松石色與黑色面盤鍊帶錶，以及神祕藍面盤搭橡膠錶帶、PVD金雙色鍊帶錶，均搭載Nivachron™抗磁合金游絲、具動力儲存80小時的Powermatic 80自動上鍊機芯，防水300米，此外，具快拆錶帶設計，方便錶主在不同風格間自由轉換。

▲▼ G-SHOCK,Tissot 。（圖／公關照）

▲天梭表海星系列40mm自動款腕錶黑面鍊帶款23,600元，可快拆更換錶帶。（圖／天梭表提供）

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關鍵字：

CASIO, G-SHOCK, TISSOT, 天梭表

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