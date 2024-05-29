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試開箱／多重酸精華正夯！疏通油脂、改善痘痘粉刺有感

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

酸類保養品對肌膚有極佳的好處，能清理老化角質，緩解毛孔堵塞和減少痘痘，同時增強皮膚光澤，使膚色看起來更均勻，因此成為現代護膚不可或缺的一部分，許多品牌也紛紛推溫和的酸類保養，不僅各種膚質都可以使用，煥亮的效果也相當優秀。

＃m̄enom̄eno Ns酸酸調理精華，售價880元

m̄enom̄eno,DermaAngel,護妍天使,契爾氏,精華,保養。（圖／品牌提供）

由張景嵐親自參與研發的酸酸調理精華，運用多種不同比例與4種酸類成分：杏仁酸、甘醇酸、乳酸、水楊酸，可以針對肌膚淺層、深層與中層進行不同區段與濃度的調理，對於油性肌膚更是不可或缺的好物，幫助調理油脂分泌與改善粉刺痘痘等問題。

＃DermaAngel護妍天使 三重酸煥膚極效精華，售價690元

m̄enom̄eno,DermaAngel,護妍天使,契爾氏,精華,保養。（圖／品牌提供）

「開架痘痘專家」護妍天使專注嚴謹製程，對於肌膚調理很有一套，全新推出的精華運用2%專利緩式型水楊酸、複合三重酸2%全效BHA、5%甘醇酸AHA、1%乳糖酸PHA，可以幫助肌膚拋光、疏通油脂，打造平滑嫩透的光澤感細緻膚況。

＃契爾氏 激光三酸煥膚精華液，30ml、售價2000元

▲BIODERMA,契爾氏,寶拉珍選,保養,刷酸。（圖／品牌提供）

不同的酸類可以作用在的肌膚層次不同，單一酸類是很難滿足一般愛美人士的需求，契爾氏全新推出的激光三酸煥膚精華液，裡面使用乳酸加甘醇酸、葡萄糖酸、水楊酸等，分別針對肌膚淺層、中層與深層三種深度，進行不同的調理，改善肌膚粗糙顆粒感、油水平衡與緊緻程度，等於從裡到外更全面地達到養護效果。

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關鍵字：

m̄enom̄eno, DermaAngel, 護妍天使, 契爾氏, 精華, 保養

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