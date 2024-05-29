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高血壓患者年輕化！營養師：遵守「5多5少」原則控制血壓

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▲▼營養師：遵守「5多5少」原則控制血壓 。（圖／Unsplash）

▲速食熱量高且鹽分也不低，需適量食用。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導　

高血壓並非是中高齡專利，根據調查報告指出，18歲以上成年人高血壓盛行率為25.06%，營養師宋明樺分享，雖說高血壓並非10大死亡原因之一，但卻是慢性病的危險因子，尤其是現在接近夏季室內外溫差超大，更容易引起血壓不穩定，跟著營養師遵守5多5少原則，讓你健康控制血壓。

營養師宋明樺分享，18歲以上成年人高血壓盛行率為25.06%，換句話說，大學生人口中每4人就有1人是高血壓患者，近年夏季一年比一年熱，頻繁進出冷氣房下氣溫忽高忽低，就容易導致血壓變得更不穩定。想要控制高血壓，除了作息正常、規律服用藥物、養成運動習慣外，在飲食上也盡量遵守5多5少原則。

▲▼營養師教5多5少原則控制高血壓。（圖／翻攝自FB/營養師宋明樺）

▲（圖／翻攝自FB/宋明樺營養師）

#多蔬果:多元種類、水果注意甜度

#多全穀:降低3白食物(白飯、白麵、麵包)，全榖根莖類取代

#多低脂乳品:每天2杯，富含鈣質，也可以利用原味優格/優酪乳取代

#多白肉: 豆類、豆製品、魚、海鮮及禽肉為優先 （避免紅肉與帶殼海鮮）

#多植物油: 橄欖油、芥花油、苦茶油、葵花籽油與原味堅果 #堅果要適量

#少加工醃製: 高鹽分製成，通常含鈉量極高

#少速食:一般熱量高且含高鹽分

#少咖啡因:一天不超過4-5杯咖啡與含咖啡因飲品

#少湯品(外食):湯品增加額外鹽分攝取

#少醬料:不只鹽巴，所有調味料都要少 #善用辛香料提味

關鍵字：

高血壓, 健康, 營養師, 飲食, 控制血壓

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