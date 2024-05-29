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宋慧喬襯衫一捲露百萬精品　勞力士疊搭雙手環時髦極了

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▲▼宋慧喬 。（圖／翻攝IG）

▲南韓男星李陣郁（右起）、宋慧喬、BH娛樂社長孫錫宇開心聚餐。（圖／翻攝kyo1122 IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓女星宋慧喬昨晚分享與男星李陣郁、BH娛樂社長孫錫宇等演藝圈朋友開心聚餐的照片，洩露她私下穿搭其實很簡單，是人人衣櫃裡都有的白襯衫搭牛仔褲，再戴上一頂棒球帽就能出門了，直到她率性捲起襯衫袖子，才顯露她的重要配件是勞力士（Rolex）半金錶與法國珠寶品牌CHAUMET手環，一出手就是百萬元，兩者疊戴時髦極了。

▲▼宋慧喬 。（圖／翻攝IG）

▲宋慧喬戴勞力士錶並疊搭兩個CHAUMET Bee My Love手環。（圖／翻攝kyo1122 IG）

一身休閒裝扮與朋友聚會的宋慧喬，亮點全在手腕上的精品配件，她選戴勞力士457,000元的Oyster Perpetual Lady-Datejust腕錶永恒玫瑰金及蠔式鋼款，搭配鑲鑽時標的茄紫色錶面款式，獨特色調非常搶眼，錶徑28毫米的小巧尺寸與纖瘦的她完美合襯。

▲▼宋慧喬 。（圖／翻攝IG）

▲宋慧喬的勞力士Oyster Perpetual Lady-Datejust腕錶永恒玫瑰金及蠔式鋼款，搭配鑲鑽茄紫色錶面，457,000元。（圖／翻攝勞力士官網）

宋慧喬還習慣在名錶上疊搭手環，一次戴上兩個CHAUMET Bee My Love 18K玫瑰金半圈鋪鑲明亮式切割鑽石手環，蜂巢造型圖案構成的手環與勞力士錶混搭出層次感，舉手投足之間閃閃發亮。

▲▼宋慧喬 。（圖／翻攝IG）

▲CHAUMET Bee My Love 18K玫瑰金手環，半圈鋪鑲明亮式切割鑽石，361,000元。

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關鍵字：

宋慧喬, CHAUMET, Rolex, 勞力士

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