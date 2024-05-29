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百萬馬銜鎖鍊鑽戒好時髦　伯爵「會轉動的珠寶」秀金工

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▲▼PIAGET,Cartier 。（圖／公關照）

▲伯爵全球形象大使Ella Richards演繹Possession系列新戒指。（圖／伯爵提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

伯爵（PIAGET）歡度150周年，1990年問世的「會轉動的珠寶」Possession系列戒指也變身慶祝歷史時刻，推出5款融入金工鍊條元素的戒指，最貴氣的款式為1,120,000元寬版馬銜索鍊鑽石戒指，由不同寬度的鑲鑽18K玫瑰金與18K白金馬銜鎖鍊與鑲鑽圈構成，華麗設計單戴即相當搶眼。

▲▼PIAGET,Cartier 。（圖／公關照）

▲PIAGET Possession系列18K玫瑰金寬版馬銜索鍊鑽石戒指，1,120,000元。

另外4款150周年紀念Possession戒指，各展現伯爵精湛的金工技術，於18K玫瑰金戒環裝飾鱗紋、扭索鍊條或劍鋒紋，再鑲嵌單顆鑽石增添亮點；此外，伯爵同時推出繽紛樣式，打造18K玫瑰金窄版彩色寶石戒指，鑲嵌藍寶石、紅寶石和沙弗萊石交織成一道彩虹，與一圈美鑽於指間轉動。

▲▼PIAGET,Cartier 。（圖／公關照）

▲PIAGET Possession系列18K玫瑰金窄版彩色寶石戒指（左）450,000元，18K玫瑰金劍鋒紋鑽石戒指（由上至下）262,000元，18K玫瑰金鱗紋鑽石戒指94,000元，扭索鍊條鑽石戒指105,000元。

卡地亞（Cartier）1924年誕生的Trinity三環戒今年歡慶100周年，由白K金、黃K金、和玫瑰金組成的靈動三環戒迎來全新面貌，推出與圓形款式同樣自由活動的枕形款式，線條簡潔但充滿力量，風格摩登。

▲▼PIAGET,Cartier 。（圖／公關照）

▲卡地亞Trinity枕形戒指中型款，69,500元。

▲▼PIAGET,Cartier 。（圖／公關照）

▲卡地亞Trinity戒指小型款，45,300元。（圖／卡地亞提供，以下同）

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關鍵字：

PIAGET, 伯爵, Cartier, 卡地亞

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