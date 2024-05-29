梵克雅寶金質圓珠當主角　斜排手環、戒指更活潑

▲模特兒戴梵克雅寶Perlée diamonds duo戒指、Perlée pearls of gold戒指，與Perlée clovers手環。（圖／梵克雅寶提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

金質圓珠是法國珠寶世家梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）的經典圖騰，自1920年代起亮相，在Couscous及Bagatelle系列、1960年代面世的la boutique系列動物胸針以及1968年誕生的Alhambra系列幸運草珠寶都可見其身影，如今每一個悉心打造的圓珠直接當主角，於Perlée系列展現迷人魅力，以獨特的斜向設計增添活潑氣息。

▲梵克雅寶Perlée diamonds duo玫瑰金鑲鑽戒指。

梵克雅寶Perlée系列新款共有戒指、手環與耳環，各有黃K金、玫瑰金或白金款式。當中Perlée diamonds duo戒指首度以斜向設計，讓貴金屬金珠環圈與鑲鑽環圈交錯，盡顯個性美；Perlée 5排鑲鑽手環的圓珠也採斜向排列，成排鑲嵌的美鑽穿插其中，隨著光影流轉閃耀光芒；而Perlée鑲鑽則以圓弧設計亮相，展現優雅風格。

▲模特兒佩戴梵克雅寶Perlée diamonds玫瑰金5排手環、Perlée couleurs玫瑰金5排圓珠設計戒指，Perlée 5排鑲鑽戒指。





▲梵克雅寶白K金鑲鑽Perlée diamonds耳環。

伯爵（PIAGET）經典的Possession系列戒指也有嶄新演繹，推出5款融入金工鍊條元素的戒指歡慶品牌150周年，於戒環裝飾馬銜鎖鍊、鱗紋、扭索鍊條或劍鋒紋，另有一款鑲嵌寶石、紅寶石和沙弗萊石交織成一道彩虹的繽紛戒指，壯大以「會轉動的珠寶」著稱的Possession系列陣容。





▲PIAGET全球形象大使Ella Richards演繹Possession新款戒指。（圖／伯爵提供）