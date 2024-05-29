帝舵限量錶「雙星」象徵至高榮譽　藍面盤呼應國際米蘭足球隊服

▲帝舵表推出藍色面盤的限量版Black Bay 58腕錶，慶賀國際米蘭足球俱樂部奪「雙星」。（圖／帝舵表提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

帝舵表（TUDOR）近來與足球運動緊密相扣，繼宣布全力支持代言人貝克漢創立的國際邁阿密（Inter Miami CF）球隊並擔任指定計時後，又為國際米蘭足球俱樂部（F.C. Internazionale Milano）創作限量版Black Bay 58腕錶，慶賀國際米蘭足球俱樂部提前5輪奪冠，榮獲第20枚義大利盾章喜奪「雙星」。





▲國際米蘭提前五輪奪冠，榮獲第20枚義大利盾章加冕「雙星」。

在義大利甲組足球聯賽（Italian soccer league Serie A）中，每當球隊榮獲10座獎盃，便可在球衣上繡上一顆星星，國際米蘭足球俱樂部此次可再繡上一顆星星，彰顯非凡榮耀。帝舵表為紀念此傲人佳績，以球隊制服經典的藍黑配色為靈感創作Black Bay 58特別款腕錶，由內而外呈現藍黑漸變色面盤的6時位置還飾以國際米蘭隊徽與雙星，限量1908只。





▲法國足球明星姆巴佩日前到摩納哥看F1賽車，戴HUBLOT彩虹錶。（圖／翻攝k.mbappe IG）

確定將離開巴黎聖日耳曼的法國足球巨星姆巴佩（Kylian Mbappe），上個周末現身F1摩納哥大獎賽，欣賞精彩刺激的賽車比賽，人氣爆棚的他所到之處都受到矚目，當時他戴著瑞士名錶HUBLOT也很吸睛，為要價2,377,000元Big Bang鈦金彩虹腕錶，從鑲嵌彩色寶石的錶圈到皮革錶帶，都展現迷人的彩虹色調。





▲HUBLOT Big Bang鈦金彩虹腕錶，2,377,000元。（圖／HUBLOT提供）