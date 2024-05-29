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Lisa海濱別墅大露美背、長腿　休閒穿搭勾起度假欲望

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▲▼ Lisa 。（圖／翻攝IG）

▲Lisa穿露背印花洋裝拍攝KITH廣告。（圖／翻攝kith IG）

記者陳雅韻／台北報導

BLACKPINK泰籍成員Lisa 5月初現身美國邁阿密，出席TAG Heuer（泰格豪雅）與紐約時尚品牌 KITH攜手推出 Formula 1聯名限量腕錶的盛會中，當時外界以為她只是愛相隨，和緋聞男友、精品龍頭LVMH集團三公子Frédéric Arnault難得公開合體出席集團旗下品牌TAG Heuer活動，原來她與KITH也有緊密合作，擔任本季女裝廣告主角，大露美背與長腿吸睛。

▲▼ Lisa 。（圖／翻攝IG）

▲Lisa示範KITH短版上衣搭熱褲的休閒裝。（圖／翻攝kith IG）

紐約潮牌KITH是由鞋業名人Ronnie Fieg 於 2011年所創立，名稱取自蘇格蘭的古語「kith 和 kin」，是「朋友和家人」之意，眼光獨到的他開發聯名商品獲得好評，擴展至服裝系列則揉合運動潮流美學，同時舒適與機能性，連Lisa也被收服，接下廣告拍攝工作，在片場開心挑選搭配服裝。

▲▼ Lisa 。（圖／翻攝IG）

▲Lisa穿KITH水果圖案的睡衣風新裝。（圖／翻攝kith IG）

▲▼ Lisa 。（圖／翻攝IG）

▲Lisa在廣告拍攝現場笑得燦爛。（圖／翻攝kith IG）

廣告場景選在海濱別墅，只見Lisa換穿大露背的KITH印花洋裝、短版上衣配熱褲的休閒服、水果圖案睡衣風新裝等，她的每一套度假風穿搭，都勾起人們夏季出遊的欲望。

▲▼ Lisa 。（圖／翻攝IG）

▲LVMH鐘錶部門執行長Frédéric Arnault（左起）、Lisa、TAG Heuer全球執行長Julien Tornare與KITH 創辦人Ronnie Fieg於5月初合體為聯名錶造勢。（圖／TAG Heuer提供，以下同）

▲▼ Lisa 。（圖／翻攝IG）

▲全球限量發行75套的TAG Heuer Formula 1 x KITH 聯名限量版腕錶套組，605,700元。

►Lisa與富豪緋聞男友同框了　「LVMH準少奶奶」架式站台TAG Heuer

►風Luxury／Lisa錶藏更豐富了　241萬HUBLOT彩虹錶變新歡

 

關鍵字：

BLACKPINK, Lisa, KITH, TAG Heuer

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