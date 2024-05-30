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CITIZEN雙錶圈之間有3顆滑動鑽　花卉女錶甜美取勝

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▲▼CITIZEN,MIDO 。（圖／公關照）

▲CITIZEN光動能奢華三針腕錶EM1114-80Y，以雙錶圈搭配花瓣圖案裝飾的粉蝶貝面盤，32,800元。（圖／CITIZEN提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

女性收到花束時那抹甜蜜微笑、緊握在手的幸福感，啟發CITIZEN創作兩款光動能奢華三針腕錶，採用獨特的雙錶圈設計，在雙錶圈之間有3顆會隨著手腕動作自由滑動的鑽石，搭配裝飾花卉圖案與鑽石時標的蝶貝面盤，華麗與甜美元素完美融合，盡顯女性自信美感。

▲▼CITIZEN,MIDO 。（圖／公關照）

▲CITIZEN EM1110-81N腕表的面盤以細膩線條與不同濃淡色調呈現出繽紛花束，31,800元。

CITIZEN L系列新作EM1114-80Y腕錶以粉蝶貝錶盤搭配不鏽鋼與粉紅金雙色錶圈，另一款 EM1110-81N則呈現濃淡色彩漸變的藍蝶貝面盤，兩款面盤上都細膩描繪花瓣圖案，優美線條演繹花束隨風搖曳的姿態，4至10時位置則點綴大小錯落的7顆鑽石時標，猶如綻放的小花，活潑可愛。

▲▼CITIZEN,MIDO 。（圖／公關照）

▲MIDO Rainflower自動上鍊女錶的珍珠母貝面盤上鐫刻蓮花圖案，37,500元。（圖／MIDO提供）

瑞士腕錶品牌MIDO（美度表）也將花朵元素融入機械女錶設計之中，推出珍珠母貝面盤鐫刻蓮花圖案的Rainflower女錶，搭載具80小時動力儲存的Calibre 80自動上鍊機芯，於面盤6時位置顯示日期窗，搭配羅馬數字時標與8個紅寶石時標，以優雅設計取勝。
 

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關鍵字：

CITIZEN, MIDO, 美度表

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