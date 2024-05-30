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瑪利歐巧克力糖還原遊戲場景　還能跟朋友一起闖關

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記者蔡惠如／綜合報導

萬代南夢宮聯手任天堂紅白機經典遊戲IP《超級瑪利歐兄弟》，在台推出一款糖果新品「超級瑪利歐可可風味糖」，主打結合視覺趣味和口感體驗的食玩糖果，消費者剝開巧克力，就可在桌上還原遊戲場景，頗有奇趣，而且居然還有不同難度的闖關模式。

▲萬代超級瑪利歐可可風味糖、可樂果素還真聯名商品。（圖／各業者提供）

此款新品延續萬代CHARA PAKI食玩系列的特色，將瑪利歐、路易吉、奇諾比奧和耀西等人氣角色化身成六款不同造型的巧克力糖果。除了外型可愛有趣之外，糖果更融合了牛奶、白巧克力、草莓等多層口味，像是在遊戲中層層遊歷的關卡。

▲萬代超級瑪利歐可可風味糖、可樂果素還真聯名商品。（圖／各業者提供）

▲萬代超級瑪利歐可可風味糖、可樂果素還真聯名商品。（圖／各業者提供）

最大特色在於巧妙地將遊戲元素融入其中，不只外型復刻自一代紅白機畫面，連巧克力背景都精心刻劃出遊戲場景細節，包括亂入的怪物、能量道具等，讓消費者宛如置身瑪利歐世界。而糖果背後最大賣點，則是設計了不同難度的闖關模式。

▲萬代超級瑪利歐可可風味糖、可樂果素還真聯名商品。（圖／各業者提供）

消費者須在剝開巧克力時，盡量完整地取出其中瑪利歐糖果造型，就像遊戲中不斷解救受困同伴的情節。不同難度挑戰適合朋友家人一同挑戰，重溫童年經典，也能跟孩子一同挑戰，體驗螢幕外的親子樂趣。

業者表示，該款糖果已在台灣上市，7／9前購買可享有兩件8折及三件77折的折扣優惠，每包售價59元，對於喜愛經典遊戲的粉絲而言，不僅能飽覽視覺上的復古魅力，更能在味蕾上回味兒時的快樂記憶。

▲萬代超級瑪利歐可可風味糖、可樂果素還真聯名商品。（圖／各業者提供）

老牌零食可樂果，近期也跟經典傳奇「霹靂布袋戲」攜手，推出四款限定包裝，四位霹靂人氣偶像一改帥氣風格，化身可愛的Q版PILIGILI人物躍上可樂果包裝。另為了向霹靂布袋戲主角「素還真」致敬，還特別舉辦「就素這味！呷素月月抽霹靂好禮」活動，活動期間只要購買可樂果及可樂果捲捲酥素食口味品項，就有機會抽到價值58,000元的霹靂布袋戲素還真《電影正裝版》木偶。

▲萬代超級瑪利歐可可風味糖、可樂果素還真聯名商品。（圖／各業者提供）

關鍵字：

糖果, 超級瑪利歐, 食玩, 任天堂, 兒時回憶

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