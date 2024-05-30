白朗峰山脈稜線躍上萬寶龍皮件　早期筆具的珊瑚紅變漂亮內裡

▲萬寶龍大師傑作系列中型購物袋，56,700元。（圖／萬寶龍提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

萬寶龍（Montblanc）大動作歡慶Meisterstück大師傑作系列書寫工具問世100周年，不僅推出復古風格鋼筆紀念，也發表紀念皮件系列向此經典之作致敬，細節設計融入鋼筆元素，例如筆尖造型的拉鍊頭、以高質感皮革製作呼應筆具珍貴樹脂的光滑觸感等，並巧妙採用品牌早期運用的珊瑚紅色與精神象徵白朗峰輪廓裝飾。





▲萬寶龍大師傑作系列迷你包，37,800元。





▲萬寶龍大師傑作系列6卡皮夾，15,100元。

致敬Meisterstück大師傑作系列百周年的萬寶龍皮件，共有兩大設計主軸，第一個紀念系列於皮革上壓印1920年代萬寶龍廣告常出現的白朗峰山脈稜線輪廓，並裝飾復古Logo，共有中型與迷你購物包、卡夾與零錢包等6款；另一個紀念系列靈感源自品牌1910至1920年代書寫工具如Rouge et Noir「紅與黑」系列常運用的珊瑚紅色與黑色，創作3款雙色皮件，外層為黑色、內裡為珊瑚紅色，萬寶龍六角白星標誌也改以珊瑚紅色為背景。

▲萬寶龍大師傑作系列6卡式卡夾，9,100元。

成功的標誌性色彩，經常能讓人一眼認出品牌，提及卡地亞（Cartier）立刻會聯想到紅色，C de Cartier橫式肩背包即以櫻桃紅紋理質感小牛皮打造，搭配金色鍍層飾面搭扣，以及可調節並可拆卸刺繡肩帶，飾以品牌C字Logo圖案，為優雅包款增添活潑氣息。





▲卡地亞C de Cartier 橫式肩背包。（圖／卡地亞提供）