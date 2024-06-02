fb ig video ETtoday search mobile

星變美／楊小黎演電影竟然大素顏！超狂日常自嘲根本「苦行僧」

>

記者李薇／台北報導　圖／品牌提供、candyyang116 IG

演員楊小黎從童星出身，演出過非常多的戲劇作品，可以說是家喻戶曉的明星，最近她在電影《化生》中素顏演出，35歲的肌膚狀態超級好，不僅散發出自然光澤，也不會充滿皺紋凹凸不平，對於保養她也分享自己的養膚秘訣。

楊小黎,CAUDALIE,Jurlique,茱莉蔻,保養。（圖／品牌提供、candyyang116 IG）

因為是童星出身，常常為了上鏡要化妝，所以楊小黎從很早就開始有保養意識，從20歲左右就很關心肌膚的保濕與防曬，不工作的時候盡量不化妝，加上敏感性膚質，在保養部分也會特別注意成分與效果，像是運用天然植萃製成、使用起來效率有感、原物料讓人安心，都是她在乎的重點。

楊小黎,CAUDALIE,Jurlique,茱莉蔻,保養。（圖／品牌提供、candyyang116 IG）

要養成好皮膚，不是塗塗抹抹就夠，其實身體內在狀態也是影響肌膚好壞的關鍵，楊小黎就分享，自己每天至少都會喝3000c.c.的水，不喝冰冷以及含糖的飲料，在飲食上更是「苦行僧」，辣的、炸物、油膩通通一概不吃，也不熬夜吃宵夜，非常自律。

楊小黎,CAUDALIE,Jurlique,茱莉蔻,保養。（圖／品牌提供、candyyang116 IG）

而且楊小黎直到現在仍然維持運動習慣，一周會去運動至少三次，像是：瑜伽、皮拉提斯、有氧運動等等，她認為「能量都是自己給自己的」，雖然這種生活別人看到都覺得很難活，但她卻覺得是舒服的自律感，身體帶給自己心靈的回饋，是很有成就感的事情。

楊小黎,CAUDALIE,Jurlique,茱莉蔻,保養。（圖／品牌提供、candyyang116 IG）

【推薦保養】

＃CAUDALIE 極緻亮白精華，售價2100元

楊小黎,CAUDALIE,Jurlique,茱莉蔻,保養。（圖／品牌提供、candyyang116 IG）

法國保養品牌CAUDALIE終於又回歸台灣，一登陸就帶來全球最熱賣、30秒售一瓶的極緻亮白精華，專利葡萄藤蔓萃取物成分，擁有維生素C 62倍的煥白能量，清爽質地一抹即吸收，能為肌膚改善暗沉與膚色不均的問題，重現透明光澤，包裝更是達到100%可回收。

＃Jurlique茱莉蔻 極淨煥白淡斑精華，售價2500元

楊小黎,CAUDALIE,Jurlique,茱莉蔻,保養。（圖／品牌提供、candyyang116 IG）

每每從南澳阿得雷德活機農莊鉅獻天然植物奧秘的Jurlique，今年夏天再次為肌膚帶來全新淨白能量，從新鮮採收的光果甘草根與雛菊中，運用獨家Bio-Intrinsic菁質萃取技術，提煉出高濃度的嫩白精華，再搭配維他命C、玻尿酸、日本蜜柑、卡卡杜梅、紅藻萃取等，提亮肌膚高效有感。

►韓韶禧坎城紅毯穿白紗禮服如仙女下凡！鬆弛感髮型網友看不懂

►最幼稚的三大星座！TOP 1活在童話世界　擅長自我幻想腦補劇情

►韓流退燒！年輕人都在瘋「陸系美妝」　色選更適合亞洲人、價格還超便宜

關鍵字：

楊小黎, CAUDALIE, Jurlique, 茱莉蔻, 保養

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

沒運動神經也能快速瘦下來！5種低強度運動完成一周菜單

沒運動神經也能快速瘦下來！5種低強度運動完成一周菜單

你最大的愛情問題是？1題秒測戀愛困難點

你最大的愛情問題是？1題秒測戀愛困難點

辣慘了！安雅泰勒喬伊暗紅皮革裙　一轉身裸背開衩露美臀太惹火

辣慘了！安雅泰勒喬伊暗紅皮革裙　一轉身裸背開衩露美臀太惹火

劉亦菲淡紫薄紗禮服放送火辣美腿！仙氣穿搭被問：落入人間的精靈？ 零成本生髮！補充5種食材讓頭髮增量　防止斷裂與脫落 50歲貝嫂肌膚發光秘密被扒出！全球回購NO.1的「抗蠟黃之神」 粉刺、痘痘不來亂！日本18年銷售NO.1的清爽系卸妝 超狂！韓女拿睫毛夾開酒瓶爆紅　網友：根本生活智慧王 另一半出軌該分手嗎？5個條列式分析彼此感情與未來 立刻安排上！快速瘦身必吃5種食材：熱量低、纖維多是關鍵

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面