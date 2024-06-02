星變美／楊小黎演電影竟然大素顏！超狂日常自嘲根本「苦行僧」

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供、candyyang116 IG

演員楊小黎從童星出身，演出過非常多的戲劇作品，可以說是家喻戶曉的明星，最近她在電影《化生》中素顏演出，35歲的肌膚狀態超級好，不僅散發出自然光澤，也不會充滿皺紋凹凸不平，對於保養她也分享自己的養膚秘訣。

因為是童星出身，常常為了上鏡要化妝，所以楊小黎從很早就開始有保養意識，從20歲左右就很關心肌膚的保濕與防曬，不工作的時候盡量不化妝，加上敏感性膚質，在保養部分也會特別注意成分與效果，像是運用天然植萃製成、使用起來效率有感、原物料讓人安心，都是她在乎的重點。

要養成好皮膚，不是塗塗抹抹就夠，其實身體內在狀態也是影響肌膚好壞的關鍵，楊小黎就分享，自己每天至少都會喝3000c.c.的水，不喝冰冷以及含糖的飲料，在飲食上更是「苦行僧」，辣的、炸物、油膩通通一概不吃，也不熬夜吃宵夜，非常自律。

而且楊小黎直到現在仍然維持運動習慣，一周會去運動至少三次，像是：瑜伽、皮拉提斯、有氧運動等等，她認為「能量都是自己給自己的」，雖然這種生活別人看到都覺得很難活，但她卻覺得是舒服的自律感，身體帶給自己心靈的回饋，是很有成就感的事情。

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