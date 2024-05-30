彭于晏坎城紅毯穿Berluti全套西裝帥度破表！5套男神級造型一次看

記者鮑璿安 ／綜合報導

男星彭于晏近日攜最新電影《狗陣》亮相第77屆坎城國際電影節，不光作品受矚目，他的造型也沒讓眾多粉絲失望，換上多套正式西裝亮相，在紅毯環節、電影首映禮到閒暇時刻，都展現出男神級氣質，簡直帥出新高度。





▲彭于晏穿著Berluti 深藍色緞面青果領馬海毛西裝登上坎城影展開幕式紅毯。（圖／品牌提供）





▲在影展的尾聲，彭于晏則以黑馬王子之姿現身，換上Berluti雙排扣馬海毛西裝 。（圖／品牌提供）

本次坎城影展開幕式紅毯上，彭于晏率先以Berluti全套禮服亮相，此套深藍色緞面青果領馬海毛西裝更是由品牌位於巴黎的訂製工坊打造，無論剪裁或是設計感都非常貼近彭于晏的身材，他更選擇搭配同色系緞面領結與經典的黑色漆皮亮面 Alessandro Démesure 繫帶牛津皮鞋，走上紅毯風範一絕。在影展的尾聲，彭于晏則以黑馬王子之姿現身，換上Berluti雙排扣馬海毛西裝，內搭黑色棉質襯衫以及絲綢領結，更多了內斂格調，牽著愛犬小辛上台為電影領取坎城影展「一種關注」單元的最高獎項。





▲休閒風也難不倒彭于晏。（圖／品牌提供）

彭于晏也詮釋了相對簡約的造型，在電影《狗陣》開幕酒會上以Patina古法染色皮革夾克搭配海軍藍Shadow 運動鞋，展示休閒又不失隆重的風範；或是以拉鍊針織衫、棉質真絲Scritto印花短袖襯衣切換多元風格，不愧是大家心目中的男神。





▲陳柏霖以peter wu春夏新裝粗針織polo衫搭配selvedge單寧長褲 。（圖／品牌提供、陳柏霖IG）







▲peter wu長袖針織polo衫海軍藍。（圖／品牌提供）

同時，男星陳柏霖此次選擇穿著愛牌旅法台裔設計師品牌peter wu前進坎城，較為休閒的穿搭盡顯帥氣質感，他以peter wu春夏新裝漫步坎城沙灘上，粗針織polo的清透搭配selvedge單寧長褲獨特光澤，俐落輪廓線條伴隨著燦爛的笑容，讓陳柏霖的陽光帥氣展露無遺。進場時他則穿著皮革翻領外套，非常具有時髦氣質。陳柏霖本次帶著全新電影作品《鬼才之道》，以充滿創意的陰間喜劇獲得眾人矚目，讓粉絲們也相當期待。