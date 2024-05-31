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Prada三角形實驗室鑽石放閃　個性珠寶大賣

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▲▼Prada,TAG Heuer 。（圖／公關照）

▲Prada Eternal Gold 18K金三角形耳環。（圖／Prada提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

Prada兩年前以永續發展為核心價值發展Prada ETERNAL GOLD系列珠寶，採用100%經認證的回收黃金打造，並綴飾獨特切割的實驗室培育鑽石，獲得極大的迴響大賣，一系列義大利手工製作的珠寶今首度在台曝光，一連4天在台展出融入品牌Logo三角形、愛心、蛇形以及51個切割面的獨特Prada Cut培育鑽石等，接受顧客特別訂製，單價約從20萬元起。

▲▼Prada,TAG Heuer 。（圖／公關照）

▲Prada Eternal Gold 18K白金與培育鑽石戒指。

▲▼Prada,TAG Heuer 。（圖／公關照）

▲Prada Eternal Gold 18K金與培育鑽石鍊式項鍊。

2019年Prada推出的Prada Re-Nylon面料，採用海洋塑膠廢料及紡織纖維廢料製造，彰顯環保理念及堅守可持續發展方針的承諾是Prada一直以來的宗旨，連跨入珠寶領域也不例外，選定回收黃金搭配實驗室培育鑽石，創造建築線條感的個性珠寶，獨家切割為三角形的Prada Cut鑽石，從0.8克拉到5.5克拉都經過GIA美國寶石研究院認證，呈現卓越切割、無色與VVS淨度的高品質。

▲▼Prada,TAG Heuer 。（圖／公關照）

▲Prada Eternal Gold 18K黃金吊墜項鍊。

Prada ETERNAL GOLD系列除了醒目的三角Logo元素入設計，項鍊或手鍊鍊節也極具特色，由一邊圓、一邊三角形相接構成，展現個性美，可搭愛心墜，有別於傳統甜美設計，Prada認為愛情也會遇到需要克服的挑戰，因此愛心墜呈現特別的斜切面；此外，蛇形珠寶也是全場焦點，蛇的蛻變寓意深深吸引Prada，因此創作線條俐落、且完美貼合手腕或指間的蛇形手環與戒指，蛇首鑲嵌Prada Cut實驗室培育鑽光彩奪目，品牌亦接受其他寶石訂製，因此受到貴客熱烈歡迎。

▲▼Prada,TAG Heuer 。（圖／公關照）

▲Prada Eternal Gold 18K金蛇形手環。

▲▼Prada,TAG Heuer 。（圖／公關照）

▲Prada Eternal Gold 18K白金與培育鑽石蛇形手環。

實驗室培育鑽石不僅運用在首飾，也出現在腕錶設計中，TAG Heuer（泰格豪雅）今年推出第二種實驗室培育有色鑽石黃鑽，發表Carrera Plasma前衛黃鑽日期腕錶，於總重2.9克拉的多晶體鑽石錶面，飾以12枚鑲嵌0.5克拉長方梯形切割白色實驗室培育鑽石時標，12時位置點綴一顆標誌性盾形切割黃色實驗室培育鑽石，錶冠則為1.3克拉的實驗室培育黃鑽，吸睛度百分百。

▲▼Prada,TAG Heuer 。（圖／公關照）

▲TAG Heuer Carrera Plasma前衛黃鑽日期腕錶。（圖／TAG Heuer提供，以下同）

▲▼Prada,TAG Heuer 。（圖／公關照）

▲TAG Heuer Carrera Plasma前衛黃鑽日期腕錶，多晶體鑽石面盤上鑲嵌一顆盾形實驗室黃鑽。

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關鍵字：

Prada, TAG Heuer

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