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戴Hamilton錶戲水太吸睛　衝浪板、珊瑚漂亮顏色添熱情魅力

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▲▼ Hamilton 。（圖／公關照）

▲模特兒佩戴Hamilton紅粉色款卡其海軍Scuba 40 mm腕錶，28,000元。（圖／Hamilton提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

戲水時節來臨，Hamilton（漢米爾頓）海陸兩用的卡其海軍Scuba腕錶，迎來亮眼新色，推出靈感分別來自海底珊瑚的橘色錶、反映熱帶魚顏色的黃色款，以及受亮色衝浪板啟發的紅粉色腕錶，均採用鋁製單向錶圈、搭配舒適的H 型扣環橡膠錶帶，並搭載具絕佳抗磁性的H-10自動上鍊機芯，男、女都能駕馭，戴上進行享受戶外運動樂趣。

▲▼ Hamilton 。（圖／公關照）

▲Hamilton卡其海軍Scuba 40 mm腕錶共有3色可供選擇，單只28,000元。

卡其海軍系列另一霸氣新作BeLOWZERO腕錶，是以出現在電影《絕地救援》和《天能》中的Hamilton道具錶為藍本，打造錶徑46毫米的鈦金屬材質版本，特色是防水深度達1000 公尺，配備專業潛水的排氦氣閥，新錶採用黃色錶帶與黃色指針，得以在深海中清楚辨別時間資訊。

▲▼ Hamilton 。（圖／公關照）

▲Hamilton錶徑46毫米、鈦金屬打造的卡其海軍BeLOWZERO腕錶，56,000元。

創立於1856年的瑞士依波路錶（Ernest Borel），今夏也推出亮眼潛水錶，主打睿智系列活力綠潛水錶，特別搭配亮橘色的時標和分針，與面盤的綠色形成強烈對比，紅色的秒針和紅色箭頭形狀的時針也讓資訊一目了然，兼具裝飾性與功能性，具200米防水。

▲▼ Hamilton 。（圖／公關照）

▲瑞士依波路錶睿智系列活力綠潛水錶款，38,000元。（圖／依波路錶提供，以下同）

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關鍵字：

Hamilton, 漢米爾頓, Ernest Borel, 依波路

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