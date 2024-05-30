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MIDO首款碳纖維潛水錶超帥　質感設計衝戶外有面子

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▲▼ MIDO,Tissot 。（圖／公關照）

▲MIDO Ocean Star 200C CARBON海洋之星碳纖維200米陶瓷圈腕錶，69,700元。（圖／MIDO提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

邁入夏季又是戲水的好時節，近年來人氣極高的潛水錶款翻新再亮相，陪伴錶迷享受大自然。MIDO（美度表）熱賣的Ocean Star海洋之星系列，首度推出以碳纖維複合材質打造錶殼與面盤的Ocean Star 200C CARBON海洋之星碳纖維200米陶瓷圈腕錶，搭配黑色陶瓷旋轉錶圈，霸氣有型，限量888只。

▲▼ MIDO,Tissot 。（圖／公關照）

▲MIDO Ocean Star 200C CARBON 海洋之星碳纖維200米陶瓷圈腕錶可自由更換橡膠錶帶或織物錶帶。

Ocean Star 200C CARBON海洋之星碳纖維200米陶瓷圈腕錶的錶殼與面盤呈現的深淺不一的灰色調，再結合黑色霧面不鏽鋼材質錶殼、黑色陶瓷錶圈，展現好質感，MIDO也講求功能性，裝載動力儲存80小時的瑞士天文台認證自動上鍊機芯，防水達200米，配有黑色針扣織物、橡膠兩條可替換錶帶，讓錶主能依不同場合自由轉換。

▲▼ MIDO,Tissot 。（圖／公關照）

▲天梭表海星系列40mm自動款腕錶黑面鍊帶款（上）23,600元，藍面款（右）23,900元，PVD金雙色款25,800元。（圖／天梭表提供）

而被視為潛水錶最佳入門的天梭表（TISSOT）Seastar海星系列，也壯大陣容，發表4款錶徑40毫米的新作，中性尺寸讓更多錶迷能輕鬆駕馭，搭載Powermatic 80自動上鍊機芯，防水300米，同樣具快拆錶帶設計變換風格，約23,600元便能入手。
 

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關鍵字：

MIDO, 美度表, TISSOT, 天梭表

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