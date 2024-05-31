關穎貴氣柏金包掛小飛象洩童心　辣媽遊泰國比基尼吸睛　

▲關穎喜歡小飛象不僅穿上身，也為愛馬仕蜥蜴皮藍色金釦柏金包掛上閃亮亮的小飛象吊飾。（圖／翻攝kwanterri IG）

記者陳雅韻／台北報導

名媛關穎日前隨老公到泰國出差，3個孩子也同行，她忙著照顧兒女兼旅遊，雖然忙碌但她仍悉心裝扮，每一套造型都有看頭，再次透露她對大象情有獨鍾，因為從登機裝就是可愛的小飛象圖案，搭配的愛馬仕（HERMÈS）蜥蜴皮藍色柏金包上，也掛著閃亮水晶裝飾的小飛象娃娃，貴氣包款瞬間洋溢著童趣。





▲關穎佩戴寶格麗B.zero1四環戒指，並疊戴B.zero1白陶瓷項鍊與小象項鍊。（圖／翻攝kwanterri IG）

此次泰國行關穎還拎另一款大象包，出自西班牙精品Loewe的編織系列，連飾品都可見大象蹤跡，她疊戴小巧的大象造形項鍊與寶格麗（BVLGARI）B.zero1白陶瓷鑲鑽鍊墜，同時戴著B.zero1白陶瓷鑲鑽戒指，與她的白色服裝完美搭配。





▲關穎帶Loewe小象編織包遊泰國。（圖／翻攝kwanterri IG）





▲關穎穿比基尼套網狀衫，盡顯勤練有成的窈窕身材。（圖／翻攝kwanterri IG）

關穎度假的服裝標準配備就是各式白色褲裝、洋裝搭草帽，最火辣的一套是在泳池畔換上白色比基尼，再套上網狀衫，盡顯她勤練有成的窈窕曲線，3寶媽對於身材管理很有一套。

