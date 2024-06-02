英國居家Joseph Joseph大旗插台　超實用收納小廚房最好用

▲英國居家Joseph Joseph正式由恆隆行代理，將引進旗下多款產品在台市場注入新居家能量。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

英國家居創意品牌Joseph Joseph，以創新的巧思和繽紛的色彩注入日常居家用品之中受到歡迎，品牌代理商恆隆行近日宣布，成為Joseph Joseph在台獨家代理商，預計將引進多款居家創意商品，其部分產品的巧思設計確實實用出彩，屆時消費者能擁有更多家用品牌選擇。

▲Folio 系列 分類砧板四件組。

熟悉居家用品的消費者，對Joseph Joseph應該不會陌生，其方便收納的分類砧板組在市場上獲得不少好評，在網購、選物與HOLA通路都可看到其身影，看準消費者在居家收納與設計需求成長的趨勢，近期恆隆行大舉宣告正式代理Joseph Joseph台灣市場，準備引進該品牌旗下更多樣化的產品。

▲Chop2Pot 系列 輕鬆倒砧板。

Joseph Joseph是一個來自英國的創意家居用品品牌，由雙胞胎兄弟Antony Joseph和Richard Joseph於1990年代後期共同創立。品牌致力於打破傳統廚房用品僅注重單一功能性的設計思維，透過創意構想，為普通的廚房用具或收納用品注入全新的生命力，例如可堆疊折疊、多功能合一等創意點子，讓產品不僅實用也美觀省空間。除了在機能上的創新之外，色彩運用也是該品牌廣受好評的一大原因。

▲Elevate系列 不沾桌矽膠 湯匙、湯杓、餐夾。

品牌最著名的指標商品包括Nest多功能量測盆組、Index分類砧板組、Chop2Pot輕鬆倒砧板及Elevate不沾鍋具鏟杓等，也都在首批引進開賣的名單之列，Nest多功能量測盆組、Index分類砧板組均可整齊收納、不佔空間，Chop2Pot輕鬆倒砧板則是採折疊設計，方便將切完的食材直接拿起倒入鍋內，Elevate不沾鍋具鏟杓則可自行立起，避免醬汁或炒菜油弄髒檯面。

▲IKEA 80周年Nytillverkad系列推出第四波限量家具和家飾品。

夏日來臨，IKEA 80周年Nytillverkad系列近期也推出第四波限量家具、家飾品，重現了70年代MAJSOL的大型向日葵花圖樣設計，將過往經典設計重新演繹，多種繽紛顏色搭配花卉印花設計，散發樂觀積極的氣息，營造出富有創造力的空間，為日常生活注入滿滿的正能量。

▲SANDETERNELL靠枕套（左）；KRANSMALVA被套組（右）。