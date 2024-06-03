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楊冪《狐妖小紅娘月紅篇》10台詞：一個人是怎麼樣的，別人說的不算

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記者鮑璿安／綜合報導

陸劇《狐妖小紅娘月紅篇》已在今年（2024年）5月23日正式開播，劇情描述了塗山狐族心懷大義的當家塗山紅紅（楊冪 飾），與東方家後人東方月初（龔俊 飾）相遇，並漸漸相愛的故事，當中的經典台詞也值得一看。

▲▼奇幻古裝陸劇《狐妖小紅娘月紅篇》。（圖／iQIYI國際站提供）

▲奇幻古裝陸劇《狐妖小紅娘月紅篇》。（圖／iQIYI國際站提供，以下同）

1. 妖仙姐姐，我想和你一起共度四季，在青山影裡，逍遙攬月。

2. 女子若是真心愛對方，就不該在錢勢上有所提及，稍有提及就會被冠以勢利貪財之稱，我倒是想反問，比起責怪女子，這男子為何不奮發圖強，努力賺錢求上進呢？

3. 我既心悅妖仙姐姐，自然會努力達成她的願望，她之所願就是我之所願。

4. 我想做一個真正的勇士，護下想保護的人。

5. 我把這輩子壓在這賭局上，可喜的是，我賭贏了。

▲▼奇幻古裝陸劇《狐妖小紅娘月紅篇》。（圖／iQIYI國際站提供）

6. 我怕你不同意，更怕你同意。

7. 你是塗山當家，這是你的職責，可你也是肉體凡胎，你也有血有肉有心有感覺，你也會受傷，你也會怕冷怕熱怕寂寞，你護了眾人，誰來護你啊，總該有個人，像你護著塗山一樣護著你。

8. 強者要做的並不是征服，而是守護。

9. 一個人是怎麼樣的，別人說的不算。

10. 因為歉疚而給予關注，不是愛，愛不是捆綁和克制。

關鍵字：

楊冪, 狐妖小紅娘月紅篇, 台詞, 塗山紅紅, 東方月初

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