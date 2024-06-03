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《善宰》金惠奫到無人島顏值也要顧！必帶的護唇油、護手霜是真愛

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記者李薇／台北報導　圖／hye_yoon1110 IG、品牌提供

南韓演員金惠奫因演出戲劇《背著善宰跑》爆紅，直率形象受到許多粉絲喜愛，最近她也登上時尚雜誌，分享自己平時包包裡面會帶的美妝小物，更表示如果登上無人島必須要帶的三樣商品，就是唇膏、護手霜以及媽媽做的包包，超純真互動再度收割粉絲的心。

金惠奫,背著善宰跑,Hourglass,DIOR,BURT`S BEES,克蘭詩,保養,搜包。（圖／hye_yoon1110 IG、YouTube）

＃刮痧板

刮痧板是平時都會放在包包裡面的小物，用來刮一下脖子、手掌中心或是鎖骨，每次刮完都會覺得很輕鬆，在拍攝現場睏的時候，也會把刮痧板用力握在手心，一下就清醒了。

金惠奫,背著善宰跑,Hourglass,DIOR,BURT`S BEES,克蘭詩,保養,搜包。（圖／hye_yoon1110 IG、YouTube）

＃Hourglass 細管唇膏

Hourglass細管唇膏推出之後就很受到大批女性喜愛，超潤澤質地與水光感妝效，連金惠奫也愛不釋手，她說，「因為我的嘴唇特別乾，所以唇膏是必須用品，這款不但保濕、顏色也很好看」。

DIOR,克蘭詩。（圖／品牌提供）

＃DIOR 緹花修護霜 粉紅限量版

金惠奫說，「這是公司代表送給我的禮物，剛開始就覺得很好用，不會黏膩，所以覺得很喜歡，而且我很受不了手部乾燥，即使夏天也要塗護手霜，真的很乾」。

金惠奫,背著善宰跑,Hourglass,DIOR,BURT`S BEES,克蘭詩,保養,搜包。（圖／hye_yoon1110 IG、YouTube）

＃BURT'S BEES 蜂蜜唇部磨砂膏

金惠奫因為想用才買，但她坦承實際上不怎麼常用，只有在嘴巴起非常多的角質，或是拍攝的時候口紅經常塗了又卸，才會用它來管理唇部。

DIOR,克蘭詩。（圖／品牌提供）

＃克蘭詩 彈潤植萃美唇油

克蘭詩的彈潤植萃美唇油可以說是掀起「唇油保養」的始祖，連金惠奫也很喜歡，她會放在家裡的每個角落，經常一直補塗，她分享，這款單品是彩妝老師推薦，因為顏色非常漂亮，所以讓人一直想使用。

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關鍵字：

金惠奫, 背著善宰跑, Hourglass, DIOR, BURT’S BEES, 克蘭詩, 保養, 搜包

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