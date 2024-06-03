fb ig video ETtoday search mobile

不當戀愛腦！5方法在感情裡當「人間清醒」不沖昏頭

>

戀愛。（圖／tvn_drama IG）

記者李薇／台北報導　圖／tvn_drama IG

很多人一旦陷入戀愛裡面，就容易被情緒所蒙蔽，很多事情變得無法看清，甚至長時間委屈、變得不像真實的自己，久而久之就會變成戀情的未爆彈，要如何才能成為感情人間清醒的王者，以下5點必學起來。

1.自我認識與自愛

清楚了解自己的價值、需求和界限，當你愛自己並且瞭解自己的時候，你不會輕易因為戀愛而失去自我，當然並不是說什麼事情都以自己為中心，適時的妥協改變，也是很好維持兩人關係的方式，但不應該過頭。

2.實際認知

認識到沒有任何人是完美的，包括你自己和你的伴侶，接受這一點，可以幫助你更客觀地看待戀愛中的狀況，不僅對自己可以放鬆，對待另外一半也可以更寬容，讓彼此都有呼吸的空間，比起緊迫盯人更長久。

戀愛。（圖／tvn_drama IG）

3.有效溝通

與伴侶保持開放和誠實的溝通，不僅關於好的方面，也要能夠討論問題和挑戰，這有助於避免誤解和累積不滿，但這個前提是不應該帶入太多的情緒化，應該是理性層面以「解決事情」為基礎，讓兩人關係正向發展。

4.保持獨立

即使在戀愛中，也要保持自己的興趣、愛好和社交生活，這有助於保持個人的完整性和生活的平衡，很多人就是因為把重心放在對方身上，導致只要一點點不同就會害怕失去，但是抓得越緊，只會越容易失去。

戀愛。（圖／tvn_drama IG）

5.理智的決策

在做任何重大決策（例如搬家、結婚或開始共同經濟生活）之前，請先從多個角度評估情況，甚至可以諮詢心理健康專家或信任的朋友，提供寶貴的外部視角，讓兩人有更好、更融洽的互動方式。

►韓韶禧坎城紅毯穿白紗禮服如仙女下凡！鬆弛感髮型網友看不懂

►最幼稚的三大星座！TOP 1活在童話世界　擅長自我幻想腦補劇情

►韓流退燒！年輕人都在瘋「陸系美妝」　色選更適合亞洲人、價格還超便宜

關鍵字：

戀愛, 愛情, 友情

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

沒運動神經也能快速瘦下來！5種低強度運動完成一周菜單

沒運動神經也能快速瘦下來！5種低強度運動完成一周菜單

你最大的愛情問題是？1題秒測戀愛困難點

你最大的愛情問題是？1題秒測戀愛困難點

辣慘了！安雅泰勒喬伊暗紅皮革裙　一轉身裸背開衩露美臀太惹火

辣慘了！安雅泰勒喬伊暗紅皮革裙　一轉身裸背開衩露美臀太惹火

劉亦菲淡紫薄紗禮服放送火辣美腿！仙氣穿搭被問：落入人間的精靈？ 零成本生髮！補充5種食材讓頭髮增量　防止斷裂與脫落 50歲貝嫂肌膚發光秘密被扒出！全球回購NO.1的「抗蠟黃之神」 粉刺、痘痘不來亂！日本18年銷售NO.1的清爽系卸妝 超狂！韓女拿睫毛夾開酒瓶爆紅　網友：根本生活智慧王 另一半出軌該分手嗎？5個條列式分析彼此感情與未來 立刻安排上！快速瘦身必吃5種食材：熱量低、纖維多是關鍵

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面