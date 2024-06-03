不當戀愛腦！5方法在感情裡當「人間清醒」不沖昏頭

記者李薇／台北報導 圖／tvn_drama IG

很多人一旦陷入戀愛裡面，就容易被情緒所蒙蔽，很多事情變得無法看清，甚至長時間委屈、變得不像真實的自己，久而久之就會變成戀情的未爆彈，要如何才能成為感情人間清醒的王者，以下5點必學起來。

1.自我認識與自愛

清楚了解自己的價值、需求和界限，當你愛自己並且瞭解自己的時候，你不會輕易因為戀愛而失去自我，當然並不是說什麼事情都以自己為中心，適時的妥協改變，也是很好維持兩人關係的方式，但不應該過頭。

2.實際認知

認識到沒有任何人是完美的，包括你自己和你的伴侶，接受這一點，可以幫助你更客觀地看待戀愛中的狀況，不僅對自己可以放鬆，對待另外一半也可以更寬容，讓彼此都有呼吸的空間，比起緊迫盯人更長久。

3.有效溝通

與伴侶保持開放和誠實的溝通，不僅關於好的方面，也要能夠討論問題和挑戰，這有助於避免誤解和累積不滿，但這個前提是不應該帶入太多的情緒化，應該是理性層面以「解決事情」為基礎，讓兩人關係正向發展。

4.保持獨立

即使在戀愛中，也要保持自己的興趣、愛好和社交生活，這有助於保持個人的完整性和生活的平衡，很多人就是因為把重心放在對方身上，導致只要一點點不同就會害怕失去，但是抓得越緊，只會越容易失去。

5.理智的決策

在做任何重大決策（例如搬家、結婚或開始共同經濟生活）之前，請先從多個角度評估情況，甚至可以諮詢心理健康專家或信任的朋友，提供寶貴的外部視角，讓兩人有更好、更融洽的互動方式。