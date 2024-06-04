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薄荷綠約依印花美炸了！想當精緻女孩香水旅行瓶必GET

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DIOR,VALENTINO,香水,美妝。（圖／品牌提供）

記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

老花圖騰充滿經典元素又具有復古風格，近年非常受到矚目，當然連香水也不例外地換上新裝，DIOR 2024的限量夏日度假系列，將南法悠閒自在的度假氛圍，重新演繹Toile de Jouy約依印花圖騰，運用繽紛的色彩歌頌夏季陽光燦爛的明媚氣息。

DIOR,VALENTINO,香水,美妝。（圖／品牌提供）

一聞就會讓人聯想到夏季的三款香氣：伊甸岩度假、晚夏茉莉、陽光假期，分別換上全新的仲夏包裝，分別運用陽光黃、葡萄柚粉橘、薄荷綠3種色調，躍上圓弧包裝的Toile de Jouy約依印花圖騰，奢華至臻的細緻設計又捕捉專屬豔陽的愜意與自在，從香氣到包裝都充滿度假氛圍。

DIOR,VALENTINO,香水,美妝。（圖／品牌提供）

值得注意的是，這次更以陽光假期香氛的薄荷綠視覺印花，設計出精緻小巧的香水旅行隨身瓶，可以裝入同款迷你15ml容量的隨身瓶香水，放在包包裡面簡直就是隨時補香的神器，每一秒都展現出女孩的精緻氛圍，當然必入。還有限定3色的Toile de Jouy約依印花藝術香氛絲巾，噴上香水、綁上髮絲，不僅好有度假感，更是隨時都能保持迷人氣息。

DIOR,VALENTINO,香水,美妝。（圖／品牌提供）

慶祝這次全新的限定系列，當然也有很厲害的買贈活動，消費滿1萬元，即可擁有夏日度假限量版化妝包，購買任一香氛世家系列香氛，即可享有夏日度假限量版束口袋，等於預算直上1萬5000元，就可以帶走化妝包、束口袋並且享有禮盒包裝服務，限量直接攻頂就對。

把品牌經典ICON躍上包裝的還有VALENTINO BEAUTY，在去年夏天就登台的BORN IN ROMA訂製羅馬香水系列，直接把品牌經典鉚釘設計上香水瓶身，從遠處就可以看到有點刺刺的質感，方形或圓弧的玻璃透出粉色香水液體，展現出女性個性又危險的誘惑魅力。

DIOR,VALENTINO,香水,美妝。（圖／品牌提供）

除了基本常態30ml的瓶身，這次針對618推出15ml的迷你款瓶身，訂製羅馬女香明星珍藏禮盒共囊括BORN IN ROMA最熱賣的三支經典香：木質茉莉花香調的BORN IN ROMA、清新花朵麝香調的YELLOW DREAM以及華麗玫瑰花果香調CORAL FANTASY，超限量發售立刻擁有。

DIOR,VALENTINO,香水,美妝。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

DIOR, VALENTINO, 香水, 美妝

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