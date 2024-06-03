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好好睡一覺吧！「8個方法」讓你提升正能量　趕走憂鬱星期一

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記者曾怡嘉／台北報導　 圖／Unsplash

周一就覺得心好累嗎？營養師高敏敏分享，想要提振精神除了補充B群以外，同步加碼8個幫你提升正能量的小訣竅，停止內耗，找回自己的步調。

#吃健康食物

補充天然食物很重要，像是牛奶、香蕉等健康食物，都可以幫助製造快樂荷爾蒙血清素，而炸物、甜食等等加工食品，會刺激腦部多巴胺受體，長期吃下來反而增加憂鬱症的機率，有健康的身體，才會有好的情緒。

▲▼8個訣竅提升正能量。（圖／Unsplash）

#少碰3C

大部分的現代人都被手機制約，只要一閒下來就想要滑手機，這樣不僅傷害眼睛，更是容易浪費時間，同時讓大腦運作，一直無法休息。

#遠離磁場不合的人

挑對朋友很重要，如果相處久了，覺得不開心，好像能量一直被消耗，這時候你就要讓自己遠離這種人，盡量讓自己處在正面的環境中，自然也能提升正能量。

▲▼8個訣竅提升正能量。（圖／Unsplash）

#好好睡覺

睡眠就是修復身體的黃金期，也是幫助大腦清除廢物的時間，營養師提醒，如果長期熬夜、睡眠不足，容易導致情緒緊張，甚至記憶力、免疫力也都會跟著下降。

#學習排除壞思緒

我們都要學會自行排解壞情緒，可以做一些事情分散注意力，保有適度的鬆弛感，不讓自己長時間處在低落的狀態。

▲▼8個訣竅提升正能量。（圖／Unsplash）

#運動有助放鬆情緒

運動可以幫助釋放內啡肽、多巴胺，有助放鬆情緒，營養師尤其推薦可以試試拳擊，發洩一下壓力，而瑜伽也有助於放鬆身心靈。

#當手心向下的人

不只是金錢、各種資源、人力的互助整合，只要內心多存一點善意，就多一分正能量。

▲▼8個訣竅提升正能量。（圖／Unsplash）

#整理好自己和環境

把自己打扮好、環境整理好，乾淨舒適的環境，自然可以讓能量提升，即便生活忙得不可開交，也要留點時間給自己，因為「你若善待自己，世界必將你溫柔以待」。

▲▼營養師教你提升正能量。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

▲（圖 /翻攝自FB/高敏敏營養師）

關鍵字：

心情, 正能量, 營養師, 健康食物, 睡眠

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我想要說....

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