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大秀直播 ／ 韓韶禧超輕便飛愛丁堡　DIOR早春女裝凌晨發表

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▲DIOR 2025早春秀在蘇格蘭愛丁堡的德拉蒙德城堡花園舉行。（影 /品牌提供，以下同）

記者林明瑋 / 綜合報導

DIOR女裝的2025早春度假系列，將於台灣時間6月4日凌晨3點，在蘇格蘭愛丁堡的德拉蒙德城堡花園（The Gardens of Drummond Castle）發表，韓韶禧是看秀嘉賓之一，現身機場時，穿著條紋衫、短裙與球鞋，相當輕便，相信看秀時她一定會換上華服，透過直播畫面，就能與她一同觀秀。

▲DIOR 2025早春秀。（圖／品牌提供）

▲DIOR女裝創意總監Maria Grazia Chiuri前往位於巴黎的國立中世紀博物館參觀，擷取靈感。（圖 /品牌提供，以下同）﻿

▲DIOR 2025早春秀。（圖／品牌提供）

▲蘇格蘭愛丁堡的德拉蒙德城堡花園。

DIOR女裝創意總監Maria Grazia Chiuri每次的創作總會與藝術、文化連結，此次她前往位於巴黎的國立中世紀博物館（Musée de Cluny），觀賞中世紀晚期的掛毯作品《女士與獨角獸》（La Dame à la Licorne），並從中汲取靈感，為作品賦予更多的厚度與內涵。

▲DIOR 2025早春秀。（圖／品牌提供）

▲DIOR 2025早春秀。（圖／品牌提供）

▲韓韶禧出發至蘇格蘭愛丁堡參加DIOR 2025早春秀。

品牌大使韓韶禧身穿Dioriviera系列的條紋上衣與水手迷你裙，搭配Dior Chrono運動鞋，肩上則背著丹寧系列的Book Tote，藍色煙燻色調的Oblique提花圖案很有特色，展現出屬於她的風格。

韓韶禧工作馬不停蹄，上周在首爾參加珠寶品牌BOUCHERON的Quatre期間限定精品店開幕，穿著黑色小洋裝展現好身材，她在店內待了不少時間，在背板前拍照時比出各式愛心滿足畫面需求，接著試戴Quatre珠寶，還到Club Quatre與品牌高層開心聊天，很享受整場活動。

▲BOUCHERON首爾快閃店。（圖／品牌提供）

▲韓韶禧在首爾參與BOUCHERON的Quatre期間限定精品店開幕活動。

►韓韶禧穿深V聖水洞跑趴　BOUCHERON快閃店紋身貼、拍照亭超好玩

►ROSÉ愛踩夾腳拖趴趴走　兩款Tiffany鑽戒洩明星味

 

關鍵字：

DIOR, 大秀直播, 直播, 韓韶禧

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