你是冷皮還是暖皮？專家教你「挑對髮色」　膚色直接亮3階

▲挑對適合的髮色，讓肌膚看起來更顯白。（圖／翻攝自IG/dlwlrma）

記者曾怡嘉／台北報導

現今日韓當紅熱門話題絕對非「個人色彩鑑定」莫屬，屈臣氏特別解析冷、暖調膚色的「選色原則」，教你染對髮色直接白3個色階。

染髮除了考慮流行色，如何讓肌膚顯白也是一大學問，屈臣氏美容顧問建議，染髮前不僅要針對自身的冷、暖調，更要將膚色深淺納入考量，依據綜合的四大象限去選擇合適的髮色。

淺膚色的人可以大膽的挑選明度較高的淺髮色，像是「淺冷膚色」就可說是四種膚色中最適合嘗試漂髮的人，不論是淺粉、淺灰、金色等，都能保留肌膚原有明亮度，更能凸顯皮膚的白皙感；而「淺暖皮」者就相當適合亮眼的橘棕色、奶茶色等暖調髮色，可鹽可甜、更可襯托肌膚的透明感。

反之，深膚色的人就需要搭配深髮色才能讓五官更顯立體，其中，「深冷膚色」的人可以嘗試黑茶色或深紫色系，優雅氣質中帶有一絲神秘感又不會過度搶眼；而「深暖膚色」者就會需掌握好合適的暖棕調髮色，像是偏深的巧克力棕、紅棕色系就是不錯的選擇，給人穩重、知性的氣息。

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