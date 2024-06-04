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光照愛心項鍊投射出愛的密語　FRED專利技術製造浪漫

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▲▼ FRED,CHOPARD 。（圖／公關照）

▲FRED Pretty Woman系列Sunlight Message玫瑰金鑽石愛心項鍊，當光影照射到珠寶的這一面時會投射出愛的密語。（圖／FRED提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

法國珠寶品牌FRED的設計深受光的啟發，進而運用專利技術「Rayform™️」，捕捉光芒再傳遞出愛的訊息，驚喜就在愛心造型設計的Pretty Woman系列最新Sunlight Message玫瑰金鑽石愛心項鍊，當光影照射到珠寶的特定角度時，背面愛的密語和符號就會投射出來「放閃」，而密語也是最貼近佩戴者心臟的位置，讓愛意緊緊相隨。

▲▼ FRED,CHOPARD 。（圖／公關照）

▲FRED Pretty Woman系列Sunlight Message玫瑰金鑽石愛心項鍊，光影投射下顯露「AM♡UR」訊息。

FRED新款Sunlight Message玫瑰金鑽石愛心項鍊，靈感源自法國蔚藍海岸的明媚陽光下，地中海海面上金光閃閃的美景，品牌利用先進的光學專利技術「Rayform™️」，讓5款項鍊在光影投射下，展現吊墜背面隱藏的密語，包括「L♡VE」、「I♡YOU」、「AM♡UR」或「Follow your♡」等4種圖案，相當浪漫。

▲▼ FRED,CHOPARD 。（圖／公關照）

▲模特兒佩戴蕭邦My Happy Hearts 系列蛋白石耳環78,000元，項鍊63,000元，蛋白石鑲鑽手環164,000元，珍珠母貝手環115,000元。（圖／蕭邦提供）

愛心圖案也是蕭邦（Chopard）招牌之一，今年新作My Happy Hearts系列蛋白石作品，以及Happy Hearts系列珍珠母貝珠寶，均可單獨佩戴或隨心混搭，即便是最入門未鑲鑽的款式，也因為經典心型鑲嵌粉色蛋白石而存在感十足，流露甜蜜氣息。

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關鍵字：

FRED, Chopard, 蕭邦

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