夏天跳脫不同的短髮！「少年感慵懶短捲髮」自帶輕盈漂撇性格

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

夏天到了，大家是否也想換上輕盈的捲髮？今天介紹這款慵懶又輕盈的少年感短捲髮，是跳脫常見短髮的絕佳造型。

少年感慵懶短捲髮



短髮造型變化豐富，從鮑伯頭、日系迷你鮑伯到極短髮都是熱門的髮型，如果想要讓短髮造型再更多變化，輕盈且帶漂撇性格的「少年感短捲髮」請筆記。

少年感短捲髮特點

1. 在層次下的碎捲，讓整體波紋不是那麼整齊，帶有一點隨性的凌亂感。

2. 中型的捲度，不會過小看起來太成熟，也不會因呈現大波浪讓整體看起來太柔和。

3. 整體造型看起來蓬鬆、有空氣感，也會呈現比較慵懶的氛圍。

4. 搭配極短髮、狼尾短髮都適合。

5. 雖然蓬鬆但是具有線條感、立體度，不會看起來過於毛躁混亂。

少年感短捲髮效果



蓬鬆圓潤的髮型搭配有個性的短髮，在整理上只需照設計師教學手法吹整、上髮品即可，不需再另外使用電棒、離子夾等產品，即使是忘記整理的凌亂感，也別有一番風味！

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