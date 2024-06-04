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洗出豐盈髮絲！5款「養髮洗髮精」推薦　打造年輕感關鍵

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記者曾怡嘉／綜合報導

現代人抗老不能只顧好臉，擁有一頭豐盈髮絲才是減齡關鍵，盤點養髮洗髮精，幫助你強健髮絲、減少頭髮斷裂、脫落，洗後蓬鬆感立現。

▲▼養髮洗髮盤點。（圖／品牌提供）

▲BIO UP 蘊活泌境強健洗髮精，500ml，1,980元。

添加健髮黑科技外泌體成分，打造出專利EXO科技成分賦活髮根，結合高效升級版BIO UP獨家雞尾酒配方以971種美肌成分強健頭皮屏障，形成強效育髮配方，同時添加專利瑞士喚黑胜肽，養護出豐潤髮絲。

▲▼養髮洗髮盤點。（圖／品牌提供）

▲AVEDA 蘊活煥欣洗髮精，200ml，1,600元。 

95%天然成分萃取，透過冬青樹水楊酸全面清潔頭皮髒污，暢通毛囊幫助髮絲順利生長。清爽豐富的泡沫質地來自巴巴蘇潔淨分子及 micellar 潔淨科技，能幫助徹底清除污垢，同時避免洗髮時摩擦造成髮絲脫落

▲▼養髮洗髮盤點。（圖／品牌提供）

▲LOREAL PARIS 髮芯修護強化洗髮露，440ml，469元。

穩固髮絲後，淨化頭皮洗掉因日常梳理、染燙髮、高溫造型所帶來不同程度的損害，強化髮芯達到內修護、外強韌的完美效果，雲朵般綿密泡沫蓬鬆髮根，洗走髒汙。

▲▼養髮洗髮精。（圖／品牌提供）

▲法國黎諾 豐蘊活力洗髮菁200ml，3,800元。

擁有96%天然成分來源、減少界面活性劑刺激，於髮絲上形成保護層，能對抗環境中的污染與傷害。洗後頭髮柔順絲滑，同時加強結構豐盈強韌，不易沾附氣味、提升光澤活力，頭髮不易扁塌。

▲▼養髮洗髮盤點。（圖／品牌提供）

▲JuliArt 希沛絲蘊髮洗髮精（油性頭皮），220ml，1,080元。

專利蘊髮成分NcPA皙玻酸，有效活絡強化髮根及滋養頭皮，減緩頭皮老化；添加甘草次酸複合物，漸進式控油及調理頭皮，改善毛孔阻塞問題；3.5α-酯化鱷梨油、鋸棕櫚強韌髮根，改善頭皮出油狀況，地衣抗菌複合物成分添加，減少頭皮細菌孳生。
 

關鍵字：

洗髮精, 頭皮護理, 天然成分, 健髮黑科技

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