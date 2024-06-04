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盤點5雙平價涼拖鞋！New Jeans Hanni同款UGG、ECCO雲朵厚底超療癒

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記者鮑璿安／綜合報導

夏季到來，輕鬆舒適的涼拖鞋應該是不少人的穿搭首選了，2024夏季又有什麼最新流行款式出爐？無論是戶外機能款式、厚底增高、可愛雲朵造型款，《ET FASHION》本篇一次介紹張員瑛、 NewJeans Hanni 同款，盤點平價好入手的高顏值涼鞋！

1.張員瑛同款話題 Wave Mule 韓系穆勒涼拖鞋

▲運動潮流 。（圖／品牌提供）

▲張員瑛同款話題 Wave Mule 韓系穆勒涼拖鞋台灣開賣，NT$1,880。（圖／品牌提供）

▲運動潮流 。（圖／品牌提供）

▲中底與大底區域中間加入「波浪線 Wave Line」提升視覺流線感。（圖／品牌提供）

PUMA最新帶來夏日指定的 Wave Mule 韓系穆勒涼拖鞋，保留Wave Flip 拖鞋的設計 DNA 並改以穆勒鞋型翻玩改造，在中底與大底區域中間加入「波浪線 Wave Line」提升視覺流線感；高達約 5 公分的加大厚底設計具有增高完美比例的絕佳效果，同時帶入透氣孔洞、可拆式的 SOFTFOAM+ 記憶鞋墊設計，帶來休閒時髦感。

2.Dr. Martens打造情侶涼鞋

▲▼涼拖鞋盤點 。（圖／品牌提供）

▲▼涼拖鞋盤點 。（圖／品牌提供）

▲Josef涼鞋，NT $5,680 。（圖／品牌提供）

Dr. Martens全新「Josef涼鞋」選用來自英國 C. F. Stead的Analine高級皮革製成，用以黑棕色系和標誌性的黃色縫線，鞋扣和寬鞋帶廓形，打造無性別簡約質感，搭配白襪也是很好的組合。

3.倪妮同款厚底涼拖鞋

▲▼涼拖鞋盤點 。（圖／品牌提供）

▲▼涼拖鞋盤點 。（圖／品牌提供）

▲（依序）倪妮著用款COZMO 科摩女鞋天空藍色NT$ 5,680；限量款女鞋黑色NT$ 5,980 。（圖／品牌提供）

ECCO本季全新的COZMO 科摩提供極佳舒適度，必定是今夏最值得入手的一雙厚底涼拖鞋，色系選用了天空藍、奶油白等消暑的沁涼色，厚底款COZMO科摩不只鞋底增高，皮革鞋帶也填入內襯增加厚度，穿上腳毫無負擔，展現如雲朵般蓬鬆輕軟的造型。

4.NewJeans成員Hanni 同款UGG厚底涼拖鞋

▲▼涼拖鞋盤點 。（圖／品牌提供）

▲▼涼拖鞋盤點 。（圖／品牌提供）

▲UGG GoldenGlow 防水厚底涼鞋，NT$3,980 。（圖／品牌提供）

UGG這款GoldenGlow 防水厚底涼鞋擁有話題性，是韓團 NewJeans成員Hanni 同款，結合結合時下女孩最喜愛的厚底元素，能夠完美修飾腿部曲線，同時擁有復古飽和色調，不妨學習Hanni 搭配一雙及膝長襪，超有Y2K風格。

5.戶外涼鞋

▲▼ teva 。（圖／品牌提供）

▲Original Sandal Revive ，NT$1,880。（圖／品牌提供）

▲▼ teva 。（圖／品牌提供）

▲Original Alp Revive，NT$1,980 。（圖／品牌提供）

若是著重於機能性，春夏將回顧90年代的Teva，重新詮釋其代表性的Original Alp和 Hurricane XLT2鞋款，Original Alp Revive羅馬綁帶設計奠定運動涼鞋的結構，Hurricane XLT2為個性的經典設計一雙強調舒適、抓地、耐磨等卓越機能且適合多功能多場域穿著的水陸運動涼鞋，織帶圖騰設計則以幾何線條來呈現大峽谷鋸齒狀的壯麗岩壁，搭配如同太陽光火紅豔橘的大膽配色。

關鍵字：

涼拖鞋, 夏季流行, 韓系穆勒, 厚底涼鞋, 時尚

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