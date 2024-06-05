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跟爆汗狼狽說掰掰！夏季氛圍感女孩「白開水穿搭」降溫又高級

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記者李薇／綜合報導　圖／品牌提供

炎炎夏日對女孩們來說，不論是肌膚或是妝容，常會伴隨悶熱與黏膩感!很羨慕那些在夏季也能從容維持空靈氛圍感的美人們，走在路上迎面而來的柑橘清香與活力感，讓人忍不住想多了解！為何她們能從內到外散發清透優雅氛圍感與迷人香氣？分享5個容易忽略的微小細節，從日常氛圍、穿戴香氛、妝容挑選、私密護膚、頭皮淨化提升妳的清香魅力！

香氣,Lip Intimate Care,碧兒泉,IPSA,保養,。（圖／品牌提供）

Tips 1：根據冷色系暖色系噴香

香水對於女孩們是不可或缺的配件，每一種香氣皆代表一個人心情、風格與個性，但在炎熱的夏季，你需要根據氣溫變化去穿戴季節性香調，可以將香水成分分成冷色系與暖色系，適合夏季的冷色系香調為清新柑橘果香調、清新海洋調，這兩款類型都適合在炙熱流汗的夏季穿戴，輕噴於肌膚上能擺脫汗水，維持清爽自然氣息。

⬧ 柑橘調元素：佛手柑、檸檬、葡萄柚、萊姆、薄荷綠色氣息為主以清爽系的酸甜香調調製，成分充滿陽光與活力可提升情緒，促進能量。

⬧ 海洋調元素：茉莉花、雪松、麝香、檸檬、琥珀、薰衣草擁有海島般清新氣息以明亮悠然風格、輕盈感調製，成分細膩擁有多種融合，讓人一秒擁有度假感。

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Tips 2：選用「白開水穿搭法」視覺降溫

夏季挑選穿搭時，適合用簡單低調、清爽淺色的風格搭配，除了令人視覺感到放鬆降溫感外，淺色系服裝也能反射陽光熱，較為通風、涼爽，近年來默默流行著「白開水」穿搭穿出自然高級感，白開水穿搭是指採簡單低調注重單品的風格，不跟隨快步調層次搭配，顏色上主要以中性色調：白色、米白、亞麻色、淺灰、淺藍色系，衣服材質選用透氣簡約，沒有過多花紋為主，飾品搭配上會選擇簡潔單色系項鍊、髮夾、耳飾，更能穿出夏日清爽風格。

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Tips 3：挑選夏季色系畫出微笑唇

擁有清新甜美的微笑，能提升個人優雅夏日氣質感，讓煩悶的緒跟著消失，但嘴角的微笑線要怎麼畫才自然呢？首先挑選夏季的命定色，適合帶有柔和透明感的消暑色系，像是冷色調的色系蔓越莓、莓紅淺粉色、蜜桃粉色調，塗抹時會使肌膚更白皙透亮。

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Tips 4：私密肌除毛後溫和護膚

私密除毛是夏季保養守則之一，豔陽陽光照射下，女孩們提前清理毛毛，能使肌膚感受到清涼與舒適感，但夏季除毛後容易使肌膚表面感到乾燥與不適，不論是用傳統除毛刀還是先進的脈衝光、雷射等方式，若沒提前做好保濕容易產生私密肌乾澀狀況。

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Tips 5：固定頭皮去角質養護

炙熱的夏季是最傷髮質的季節，出門迎面而來的熱風與黏膩的濕氣，使肌膚狂流汗，產生出的髒汙堆積著頭皮深處，若沒清潔會逐漸產生異味，令人感到燥熱煩悶，建議每周需固定去角質，將堵塞毛孔的髒污一掃而空，使頭皮秀髮更有光澤。

【推薦單品】

＃Lip Intimate Care 沒藥醇淨毛前後護理油，75ml、售價1280元

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私密肌護理好，也可以降低異味的發生，瑞典Lip Intimate Care護理油，運用舒緩肌膚效果很好的洋甘菊成分，搭配沒藥醇配方，可以改善脫毛之後的敏感問題，減少泛紅與乾燥的狀況。

＃碧兒泉 奇蹟煥膚身體輕磨砂凝膠，200ml、售價1500元

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碧兒泉奇蹟煥膚系列延續到身體保養，運用天然杏桃顆粒取代塑膠微粒，幫助身體肌膚進行深層的去角質調理，可以避免汗水油脂卡在身體細節，94%以上可生物分解及純素配方，友善環境更給力。

＃IPSA 超級海泥面膜，100g、售價1550元

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深層清潔有助於髒污不過多停留，IPSA運用日本深海礦物海泥成分，深入肌膚毛孔帶走多餘油污，溫和小分子檸檬酸成分，幫助細緻肌膚有感，搭配天然植物保濕精華，安撫潤澤很可以。

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關鍵字：

香氣, Lip Intimate Care, 碧兒泉, IPSA, 保養

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