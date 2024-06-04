LOEWE早秋廣告的小男孩來頭很大　包包拖在地上也沒關係

▲LOEWE 2024早秋廣告，在英國模型村Bekonscot Model Village拍攝，大玩比例遊戲。（圖／品牌提供，以下同）

記者林明瑋 / 台北報導

LOEWE總是用獨特視角，讓生活裡的常見的事物變得有趣，近期創意總監Jonathan Anderson玩起尺寸與比例，2024早秋廣告在英國的「小人國」Bekonscot Model Village拍攝，廣告主角變成巨人踩進村子裡、包包變得超大放在店門口，更驚喜的是Jonathan Anderson的侄子Alfie Anderson客串入鏡，金髮、皺眉，手上的Puzzle Fold托特包隨意地拖在地上，模樣相當可愛，小主角成為大彩蛋。

▲Jonathan Anderson的侄子Alfie Anderson是廣告主角之一。

1929年開幕的Bekonscot Model Village位於英國白金漢郡，距倫敦約1小時車程，是全世界最古老的模型村，描繪1930年代的城鎮風光，佔地不大但吸引許多觀光客前往，LOEWE選擇該地拍攝形象照，由德國時尚攝影師Juergen Teller掌鏡，凸顯了尺寸與比例，用誇張又直接的手法，讓廣告主角們展現服裝、配件，並與「小人國」環境產生奇妙的互動效果。

▲澳洲女演員Sophie Wilde。



▲愛爾蘭女演員Alison Oliver。



▲加拿大演員Dan Levy。

參與拍攝的主角來自不同領域，澳洲女演員Sophie Wilde倚著矮城牆手拎牛仔Squeeze包、愛爾蘭女演員Alison Oliver拿著Flamenco Purse包，半個人浸在池塘中，加拿大演員Dan Levy穿著紫色毛衣與皮外套，坐臥在停著小飛機的草地上，Jonathan Anderson的侄子Alfie Anderson則穿上灰色帽T、牛仔褲與靴子，Puzzle Fold托特包在他手上顯得很大，視覺上更有張力。

虛實之間、大小變化，LOEWE的想像力與幽默感，在服裝系列與形象廣告中都表露無遺。

【看更多2024早秋形象照】

FERRAGAMO

初秋延續著夏季心情，營造出海岸沙灘的活力，由英國攝影師Harley Weir掌鏡的早秋形象廣告，將義大利人像雕塑以沙堡方式呈現，讓模特兒或躺或坐，展現肢體，包包、鞋款也置於沙地，無論日間的悠然或是夜間的歡愉，都很有氣氛。創意總監 Maximilian Davis表示：「我希望此系列在休閒舒適之餘又充滿活力，女性必能深刻體會。」

DIOR

女裝創意總監Maria Grazia Chiuri自50年代活躍於好萊塢的德裔女伶Marlene Dietrich衣著，所發想的2024秋季女裝系列，在廣告中表露無遺，透過攝影師Collier Schorr的鏡頭，將男性氣息的女性風格完美融合，闡述了女性的無限可能與多樣面貌。