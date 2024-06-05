「AI教父」黃仁勳穿皮衣俐落有型　養護5技巧穿出時尚質感

記者李薇／台北報導 圖／記者湯興漢、林敬旻、李毓康攝

「AI教父」NVIDIA輝達創辦人黃仁勳來台灣掀起旋風，走到哪都有大批粉絲想一睹真容，甚至連喜歡的夜市水果攤、住的飯店都引起討論，當然，其招牌的黑色皮衣穿搭也引起話題，從今年上身的Tom Ford 2023春夏男裝、去年登台的dunhill皮衣，都一再看出他對此款單品的熱愛程度。

想學黃仁勳一樣穿皮衣，塑造成功人士的專業與自在感，單品的保養技巧必須先學會，以下就分享5個皮衣保養秘訣，不僅可以讓質感升級，穿出好皮革的光澤感，更能讓皮衣壽命延長，越穿越保值。

【皮衣保養技巧】

1.定期清潔：使用專為皮革製品設計的清潔劑輕輕擦拭皮衣，避免使用含酒精或礦物質的清潔劑，因為這些成分可能會損壞皮革。

2.保持乾燥：避免讓皮衣暴露在濕潤環境中，如果皮衣不慎淋濕，應使用柔軟乾布輕拭表面，然後在通風處自然晾乾，不要使用熱源直接烘乾。

3.使用皮革保養油：定期使用皮革保養油或護理霜可以幫助皮衣保持光澤，防止皮革裂開或乾裂，塗抹時要均勻輕薄，避免過量。

4.妥善存放：存放皮衣時，應掛在衣架上保持形狀，避免折疊壓縮，衣櫃應保持乾燥，可以放入乾燥劑來吸收多餘濕氣。

5.避免長時間曝光於陽光下：長時間的直射陽光會使皮革褪色和老化，如果需要在戶外穿著，試著在陰涼處停留，或使用衣物覆蓋來保護皮衣。

【皮衣髒污處理】

1.吸走多餘污漬：如果污漬是液體，立刻用乾淨、柔軟的布輕按污漬處，吸走多餘的液體，避免擦拭，因為這可能會讓污漬擴散。

2.清潔污漬：對於一般污漬，可以使用專門針對皮革製的清潔劑，將清潔劑施加於乾淨的布上，然後輕輕在污漬區塊進行清潔，最好按照產品說明書操作。

3.特殊污漬處理：

・油脂類：用無添香的嬰兒爽身粉或玉米澱粉撒在污漬上，讓它過夜吸收油脂，然後用軟刷或乾布輕刷掉粉末。

・墨水：墨水污漬可能需要專業清潔，但可以嘗試用含些微酒精的濕巾局部點拭墨水污漬，然後立即用乾布吸乾。

4.皮革保養油：清潔完畢後，使用皮革保養油或保養霜重新滋養處理過的區域，幫助恢復皮革的光澤和保護層。

5.尋求專業幫助：對於難以去除或大面積的污漬，建議攜帶至專業皮革清潔店進行處理，以避免損害皮衣。