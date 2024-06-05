江詩丹頓全球唯一女錶飄香氣　聯手女性藝術家開展

▲江詩丹頓匠藝幾何女性藝術家聯展，展出時裝設計師殷亦晴設計的高級訂製服。（圖／江詩丹頓提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士名錶江詩丹頓（Vacheron Constantin）匠藝幾何女性藝術家聯展今（5日）起一連3天於微風南山藝文中心登場，結合品牌標誌性女錶與女性藝術家作品，展開一場美學與藝術的對話。焦點之作為全球獨一無二的Égérie概念錶，為江詩丹頓與高級訂製服設計師殷亦晴、法國調香大師Dominique Ropion共同創作的結晶，錶帶融入高級訂製服裝飾元素，並編織進濃縮香氛精華的奈米膠囊，錶款因此會散發出迷人香氣。





▲江詩丹頓與殷亦晴、法國調香大師Dominique Ropion共同創作的Égérie概念錶（左）與限量100只的Égérie月相腕錶。





▲江詩丹頓匠藝幾何女性藝術家聯展，展出藝術家王淑鈴（右）與LUPA作品。





▲當代藝術家何采柔展出數位作品《Behind the Scene》。

為彰顯全球唯一的Égérie概念錶，江詩丹頓特別展出殷亦晴為此設計的高級訂製服，裙襬上如太陽射線般的打褶線條與手工浴染的紫色調，啟發品牌創作限量100只的Égérie腕錶。此外，同場展出首位獲頒白宮「美國國務院藝術獎章Medal of Art」的台灣藝術家王淑鈴、當代藝術家何采柔與LUPA的作品，巧妙與江詩丹頓各系列女錶相呼應，今年的話題新錶--Overseas系列首度運用綠色面盤的錶徑35毫米自動上鍊腕錶鑲鑽日曆錶也在展出之列。





▲江詩丹頓最新Overseas綠面自動上鍊腕錶鑲鑽日曆錶款抵台。

小巧尺寸錶款似乎有回歸趨勢，AP（Audemars Piguet，愛彼）近日重新詮釋了1997年推出的20毫米Royal Oak皇家橡樹系列腕錶，發表錶徑23毫米的Royal Oak皇家橡樹系列迷你石英腕錶，共有18K黃金、白金和玫瑰金款式，3款新作均以霜金工藝裝飾，即使未鑲任何寶石、鑽石，依然閃閃發亮吸睛，內載新一代石英機芯，電池壽命長達7年以上。





▲AP推出Royal Oak皇家橡樹系列迷你腕錶。（圖／AP提供）