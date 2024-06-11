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《植物都知道》為自己的生活拿捏比例　找到最自在的狀態

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文／女子學

「療癒始於意願」，米漿（林宜蓁）在書寫《植物都知道》的過程中，意外開啟了內在探索之旅，而她的旅伴便是植物們。

喜歡植物的米漿，把她照顧植物時的感觸，如實地記錄下來。在這一篇篇的散文中，不僅能獲得與植物相關的小知識，還能看著一幅又一幅的植物美照，而緩緩地靜下心，然後彷彿自己也成了這趟旅程的旅伴，跟著文字裡的心緒前行，也有了勇氣面對一直以來未敢碰觸的人生課題。

▲植物能療癒人心。（圖／ichirochen，下同）

「有時候，人生有一段時間，你會把它歸類在無光的日子。」

自幼生長在鄰近大自然之處，對於遍地的花草樹木是習以為常，但與植物的連結，卻是透過母親才開啟。小時候看著母親在後院蒔花弄草，自己總是屁顛跟在身旁，聽她說著有關植物的一切，即使懵懂，也津津有味。

雖然平常看到美麗的花或是奇特植物，總會為它們留下美照，但我總認為那是受母親影響，所以養成了這樣的習慣，卻不知原來它們一直在療癒著我。「生活的狼狽跟內心的痛苦交織，都是因為想生存下去而拚命掙扎的痕跡。」這句話讓那年陷入低潮的自己浮現眼前，黯淡無光的模樣就像書中所提及，因沒有達到所需日照條件，而葉面疲軟的懨懨植物。

在那段缺光的日子，朋友的一次花市邀約，在種類繁多的植物群裡，看見了「想努力活下去」的證據，那般旺盛的生機讓人想連忙汲取，這才發現自己竟是如此渴望光線。每個人都有狀態不好的時候，這段無光的日子，或許令人掙扎不已，但請給自己重新調整腳步的機會，好好地探索內心，並再次找到所需的日光條件。

「不過度也不鬆懈，剛剛好的努力，最有效率。」

今天也「努力」過完一天嗎？米漿曾為了讓植物長得更好便「揠苗助長」，反倒讓它們因肥傷而走向死亡邊緣。我們對自己何嘗不是如此，不管在生活中，還是工作上，我們總是會過度努力，要是不這樣做，就好像失去了「證明自己」的機會，所以無情地燃燒著自身，直到變成灰燼才肯罷休。

古有云「中庸之道」，這告訴我們凡事不要過於不及，同樣的，米漿也語重心長地提醒：「停！你的努力需要稀釋！」為生活留點餘裕吧，有了喘息的空間，我們才能及時保護自己。所以從現在開始為自己的生活拿捏比例，然後繼續向前走。

《植物都知道》透過植物給了我們自己人生課題的答案提示，不管最終是否有找到解答，仍希望人們都能在翻閱此書時，更加認識自己。

延伸閱讀

看完會發現「快樂其實很簡單」的一本書：《你要快樂，才能好好生活》帶你找回活著的樂趣

暢銷心靈書《我可能錯了》4 句必收箴言：生命的智慧源自每一次的覺察領悟

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

女子學, 閱讀, 植物, 植物都知道

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