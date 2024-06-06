fb ig video ETtoday search mobile

蕾絲圖騰浮上Le Creuset優雅現身　Nespresso夏日柑橘新色登場

>

▲Le Creuset、Nespresso夏日新色。（圖／各業者提供）

▲Le Creuset以六月新娘、婚禮為主題，推出夏日蕾絲系列。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

6月將進入一年中最明亮的季節，居家換季需求也達到高峰，法國鍋具Le Creuset以六月新娘為靈感，推出以優雅蕾絲圖騰為設計靈感的「永恆花蕾」系列，為家宴妝點出別樹一格的品味；Nespresso與PANTONE合作，在夏天推出以地中海沿岸熱情洋溢的柑橘橙色為主色調咖啡機，擺在廚房或是客廳，都注定成為空間亮點。

▲Le Creuset、Nespresso夏日新色。（圖／各業者提供）

蕾絲繁複編織與精細刺繡工藝，象徵著珍稀優雅意涵，多用於婚禮等慶典場合點綴。Le Creuset新系列取材於此，將蕾絲紋樣化作繾綣藤蔓與盛放花卉，以立體浮雕紋理呈現於瓷器及配件表面，搭配柔粉紫、貝殼粉等柔美色調，為餐桌增添恬淡浪漫的溫柔質感。

▲Le Creuset、Nespresso夏日新色。（圖／各業者提供）

除了具有代表性的鑄鐵鍋，該系列也提供適合日常使用的圓盤餐盤。24公分鑄鐵媽咪鍋以經典海軍藍、棉花白兩色選擇，圓盤部分有17、22及27公分三種尺寸，可搭配碗盤擺盤，以及盛載大小主食、開胃菜等各種餐點，營造出具層次感的擺盤效果。

▲Le Creuset、Nespresso夏日新色。（圖／各業者提供）

另外Le Creuset也首度推出馬克杯及餐墊款式，馬克杯上同樣飾有精緻浮雕圖騰，蓋子還可做為茶包盤或果醬盤使用。餐墊共有蛋白霜、柔粉紫色可選，為餐桌增添裝飾美感，同系列還包括隔熱墊，讓整體氛圍更為完整。永恆花蕾系列餐廚用品售價從1,080元至16,500元不等。

▲Le Creuset、Nespresso夏日新色。（圖／各業者提供）

盛夏節令將至，知名咖啡品牌Nespresso推出全新夏季限量系列，首度與PANTONE合作，以地中海沿岸熱情洋溢的柑橘橙色為主色調，推出一系列聯名咖啡機與相關周邊配件。其聯名限量款咖啡機，以ORIGINAL系列經典機型Essenza Mini為基礎，柑橘橙色機身設計簡約兼具活潑可愛；VERTUO系列的POP系列機款也有柑橘橙新裝。

▲Le Creuset、Nespresso夏日新色。（圖／各業者提供）

除了咖啡機之外，也同推多款聯名限定配件，包括NOMAD旅行杯系列，分別以柑橘橙和水彩藍兩色上市，還有輕巧便攜的NOMAD夏日隨行杯，透明設計方便飲用，柑橘橙色調超有夏天時尚感。

▲Le Creuset、Nespresso夏日新色。（圖／各業者提供）

▲Le Creuset、Nespresso夏日新色。（圖／各業者提供）

業者表示，即起祭出冰咖玩夏618咖啡機優惠，輕巧簡約Essenza Mini咖啡機原價4,500元，特價2,990元；Vertuo POP咖啡機原價5,900元，特價3,990元。6／6至6／9首四日購買指定咖啡機再抽千元好禮。購買任150顆咖啡膠囊即可獲得價值860元的「PANTONE柑橘橙冰萃組」，內含由義大利設計師Federico Peri的製冰盒和自製冰棒盒，兩款精品級工業設計一次擁有。消費者可在家自製各種創意冰飲。

▲Le Creuset、Nespresso夏日新色。（圖／各業者提供）

關鍵字：

法國鍋具, LeCreuset, Nespresso, PANTONE, 換季

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

吃了34年都沒發現！小熊軟糖包裝竟然是這樣開　超強收納巧思簡直顛覆童年

吃了34年都沒發現！小熊軟糖包裝竟然是這樣開　超強收納巧思簡直顛覆童年

常為小事而動氣？心理學「5句話」牢記在心　一秒讓你改變心態

常為小事而動氣？心理學「5句話」牢記在心　一秒讓你改變心態

汶萊王子妃拎愛馬仕柏金包「天花板」旅行　豪門千金示範靜奢風

汶萊王子妃拎愛馬仕柏金包「天花板」旅行　豪門千金示範靜奢風

3款遮白髮神器！重回自然亮麗秀髮　視覺年齡少10歲 地震讓101「風阻尼器」再上國際　這顆巨球為何是黃色？ 2024年全新百貨盤點　南港LaLaport、統一Dream Plaza年底開幕 常熬夜晚睡？營養師曝「8種必補營養」　有效降低健康危害 凍齡秘訣公開！侯佩岑：狀態好是生活幸福感的首要條件 提升「輕斷食效果」的5個必學小技巧！168最好別天天做 「三星長公主」黑白穿搭好低調！超稀有百萬腕錶上手　始祖款曾飆破5千萬

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面