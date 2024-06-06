蕾絲圖騰浮上Le Creuset優雅現身　Nespresso夏日柑橘新色登場

▲Le Creuset以六月新娘、婚禮為主題，推出夏日蕾絲系列。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

6月將進入一年中最明亮的季節，居家換季需求也達到高峰，法國鍋具Le Creuset以六月新娘為靈感，推出以優雅蕾絲圖騰為設計靈感的「永恆花蕾」系列，為家宴妝點出別樹一格的品味；Nespresso與PANTONE合作，在夏天推出以地中海沿岸熱情洋溢的柑橘橙色為主色調咖啡機，擺在廚房或是客廳，都注定成為空間亮點。

蕾絲繁複編織與精細刺繡工藝，象徵著珍稀優雅意涵，多用於婚禮等慶典場合點綴。Le Creuset新系列取材於此，將蕾絲紋樣化作繾綣藤蔓與盛放花卉，以立體浮雕紋理呈現於瓷器及配件表面，搭配柔粉紫、貝殼粉等柔美色調，為餐桌增添恬淡浪漫的溫柔質感。

除了具有代表性的鑄鐵鍋，該系列也提供適合日常使用的圓盤餐盤。24公分鑄鐵媽咪鍋以經典海軍藍、棉花白兩色選擇，圓盤部分有17、22及27公分三種尺寸，可搭配碗盤擺盤，以及盛載大小主食、開胃菜等各種餐點，營造出具層次感的擺盤效果。

另外Le Creuset也首度推出馬克杯及餐墊款式，馬克杯上同樣飾有精緻浮雕圖騰，蓋子還可做為茶包盤或果醬盤使用。餐墊共有蛋白霜、柔粉紫色可選，為餐桌增添裝飾美感，同系列還包括隔熱墊，讓整體氛圍更為完整。永恆花蕾系列餐廚用品售價從1,080元至16,500元不等。

盛夏節令將至，知名咖啡品牌Nespresso推出全新夏季限量系列，首度與PANTONE合作，以地中海沿岸熱情洋溢的柑橘橙色為主色調，推出一系列聯名咖啡機與相關周邊配件。其聯名限量款咖啡機，以ORIGINAL系列經典機型Essenza Mini為基礎，柑橘橙色機身設計簡約兼具活潑可愛；VERTUO系列的POP系列機款也有柑橘橙新裝。

除了咖啡機之外，也同推多款聯名限定配件，包括NOMAD旅行杯系列，分別以柑橘橙和水彩藍兩色上市，還有輕巧便攜的NOMAD夏日隨行杯，透明設計方便飲用，柑橘橙色調超有夏天時尚感。

業者表示，即起祭出冰咖玩夏618咖啡機優惠，輕巧簡約Essenza Mini咖啡機原價4,500元，特價2,990元；Vertuo POP咖啡機原價5,900元，特價3,990元。6／6至6／9首四日購買指定咖啡機再抽千元好禮。購買任150顆咖啡膠囊即可獲得價值860元的「PANTONE柑橘橙冰萃組」，內含由義大利設計師Federico Peri的製冰盒和自製冰棒盒，兩款精品級工業設計一次擁有。消費者可在家自製各種創意冰飲。