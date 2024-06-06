肌膚專屬奢華「魚子電源」一噴秒快充！長途飛行掃除疲憊超有感

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

想要成為精緻女孩，隨時隨地的養護非常重要，尤其是夏季紫外線強烈除了做好防曬之外，定時的補水補油，更是能夠讓肌膚散發健康光彩，最近就有不少保養型噴霧，裡面注入滿滿精華，隨時補噴就像是專屬肌膚的行動電源，迅速快充維持完美狀態。

＃LA PRAIRIE萊珀妮 魚子美顏噴霧，50ml，售價6000元

以高濃度魚子精華淬煉出高效抗老能量，來自瑞士的LA PRAIRIE萊珀妮在2024夏季限量發售全新美顏噴霧，運用高科技奈米乳化技術，將超珍稀魚子水精露與魚子微米精萃完美結合，超強的逆齡活性，在每一次按壓瞬間釋放高滲透水霧，細膩滋養每一寸肌膚，造就緊實彈力，迅速醒膚、恢復水潤光澤。

不僅是成分頂規，連包裝設計都全面更新，能夠符合人體工學的輕量鈷藍色瓶身，圓潤的手感單手就可以輕鬆掌握，極致奢華的工藝技術讓玻璃瓶身宛如時尚精品，50ml大小不僅可以隨身攜帶補噴，更是可以直接帶上飛機，在享受長途旅行的過程中，也能時時刻刻維持光彩奪目的水潤美肌，時髦出遊。6月15日起，凡於官網登入訂購魚子美顏噴霧，即贈瑞士進口La Prairie鈷藍摺扇。

＃RMK 平衡調理定妝噴霧（沁涼型），50ml、售價1100元

害怕夏日的悶濕黏膩，RMK為打造亮麗妝容全新誕生平衡調理定妝噴霧，限量上市的單品擁有舒適沁涼的細緻噴霧，特別適合在定妝之際使用，透過特殊配方可以滲透進彩妝間隙，讓粉體與粉體或是肌膚之間，可以更加緊密貼合，創造持久的妝容效果。

當然裡面也添加長效保濕處方成分，可以讓肌膚隨時隨地維持飽滿潤透的狀態，透過內含的清涼降溫效果，更是可以減少油脂分泌，平衡膚況，妝前、日間也都可以馬上補充，獨特沁涼薄荷與西洋梨的輕盈氣息，更是讓人享受放鬆的護膚時光。