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韓星漂染完依舊好髮質！「漂染受損髮」專用護髮推薦

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▲▼護髮盤點。（圖／品牌提供）

▲有好的髮質才能營造出好的造型質感。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導　

韓星常常需要進行各樣造型、染燙漂髮，但為什麼看起來還是如此柔順亮麗呢？盤點韓系偶像們最愛的護髮產品，有效改善毛躁、分叉、髮色黯淡無光，漂染髮後使用更適合。

▲▼護髮盤點。（圖／品牌提供）

▲KERASILK 髮繃帶重建乳，90ml，1,200元。

蘊含KERASILK SILK+ 科技－絲仿氨基酸和全新鍵結醯胺成分，為髮絲提深層及高效修護; 100%純素配方深入頭髮皮質層，形成新的鏈鎖重塑及強化及至嚴重受損的髮絲，回復天然強度及穩定狀態，並減少高達98%的髮絲斷裂。使秀髮散發自然光澤及滑順效果看的見。

▲▼護髮盤點。（圖／品牌提供）

▲LOREAL PARIS  髮芯修護強化洗前精華，300ml，569元。

主推長期染燙、受損易斷髮適用，洗前精華是髮界一大創舉，獨創「洗前+1步」強化用法，幫助提前撫平毛躁、減少後續洗護拉扯、並注入保養級修護精華，讓你從根本改善髮質，打造如繃帶般加固強韌，一洗立即有感。

▲▼護髮盤點。（圖／品牌提供）

▲GROWUS 深層損傷髮修護髮膜，220ml，960元。

榮獲韓雜Allure護髮類第一名，主打瞬效注入蛋白質分子，滋養護髮、呵護極致損傷髮絲，不僅潤髮、還為秀髮罩上一層防護層保護罩，從外到內強健髮芯，富含植物性精油成分、 無矽靈，給予秀髮需要的營養成分。

關鍵字：

護髮, 韓星, 韓系偶像, 秀髮保養, 染燙

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