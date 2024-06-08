每天都好累？5招教你改善「易疲勞體質」　多喝水也可以

▲水喝不夠容易感覺疲勞。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

每天起床都好累，還沒下班就犯睏，或許你可能是易疲勞體質。其實容易疲勞撇除健康因素外，多半源自於生活方式、飲食習慣以及心理因素等綜合作用，想要改善建議從以下5個方法來著手。

#保持均衡的飲食

均衡的飲食對身體健康至關重要。飲食應包含豐富的蛋白質、碳水化合物、健康脂肪、維生素和礦物質。建議多吃富含鐵、維生素B群和維生素C的食物，因為這些營養素有助於提高能量水平。鐵豐富的食物如瘦肉、菠菜和豆類可以預防貧血，維生素B群可以促進新陳代謝，維生素C則有助於鐵的吸收。此外，減少攝入高糖和高脂肪的食物，避免暴飲暴食，以防止血糖波動引起的疲勞感。

#規律的作息時間

規律的作息是保證充足睡眠的關鍵。成年人每晚應保證7-9小時的高質量睡眠，避免熬夜和不規律的作息時間。建立一個固定的睡眠時間表，即使在周末也儘量保持一致。睡前一小時減少電子設備的使用，營造一個安靜、舒適的睡眠環境，可以提高睡眠質量。午休時間不宜過長，15-30分鐘的小憩可以有效緩解疲勞，但過長的午睡反而可能影響晚上的睡眠。

#適量的運動

適量的體育鍛煉不僅可以增強體質，還能提高精神狀態。每天堅持30分鐘的中等強度運動，如散步、慢跑、游泳或瑜伽，可以促進血液循環，增加身體的耐力和力量。運動還能釋放內啡肽，有助於緩解壓力和焦慮，提升整體能量水平。需要注意的是，運動應循序漸進，避免過度疲勞。

#管理壓力

長期的心理壓力是導致疲勞的重要原因之一。學會管理和緩解壓力對改善體質有很大幫助。可以通過冥想、深呼吸、瑜伽等放鬆技術來緩解緊張情緒。此外，保持積極的心態，與家人朋友多交流，也是有效的減壓方法。合理安排工作和休息時間，避免過度勞累和壓力過大。

#補充足夠的水分

水分是維持身體正常運作的基礎。脫水會導致血液黏稠度增加，心臟需要更大力度才能將血液輸送到全身，從而引起疲勞感。每天應飲用足夠的水，尤其是在運動後或氣溫較高時。建議每天飲水量保持在8杯左右，具體根據個人的體重和活動量調整。適量飲用富含電解質的飲料也有助於保持體內水分平衡。