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「敏感肌天花板」出超清爽戶外防曬！安全防水耐汗夏天必備

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

想要預防老化，防曬是必不可少的關鍵步驟，一年四季都要抵抗紫外線，尤其夏季更是關鍵，盤點近期多款厲害的防曬單品，根據你的膚質以及防曬情境做選擇，輕鬆養出冷白肌。

＃FANCL 亮澤保濕隔離霜，售價760元

FANCL,理膚寶水,曼秀雷敦,香緹卡,寶拉珍選,防曬,保養,。（圖／品牌提供）

FANCL每年夏天都會推出限定單品，這次發售全新限量的隔離霜，集結防曬、保濕、潤色為一體的單品， 一瓶就可以快速打造出完美無瑕的肌膚狀態，SPF25、PA+++的物理性防曬， 日常通勤就很夠用，而且敏感肌也可以輕鬆上手。

＃理膚寶水 安得利清爽極效夏卡防曬液，售價850元

FANCL,理膚寶水,曼秀雷敦,香緹卡,寶拉珍選,防曬,保養,。（圖／品牌提供）

被譽為是「敏感肌天花板」的理膚寶水針對夏季戶外活動設計的安得利清爽極效夏卡防曬液，全新升級UVMUNE 400 防曬科技，可以有效抵禦防護極長波UVA對肌膚造成的傷害，搭配海洋友善配方，獨家NETLOCK科技，玩水、流汗都不害怕。

＃曼秀雷敦 海洋友善物理防曬乳液，售價380元

FANCL,理膚寶水,曼秀雷敦,香緹卡,寶拉珍選,防曬,保養,。（圖／品牌提供）

近年環境保護是許多品牌都在做的事情，推出海洋友善的物理防曬乳， 不添加9大對珊瑚傷害成分符合夏威夷、泰國法規，InvisShield隱形防曬科技讓物理防曬也可以不泛白、超輕薄，一瓶臉部、身體都可以使用，隨身攜帶好方便。

＃香緹卡 自然肌膚輕底妝 升級版，售價2600元

FANCL,理膚寶水,曼秀雷敦,香緹卡,寶拉珍選,防曬,保養,。（圖／品牌提供）

向來以細緻貴婦級妝效的香緹卡旗下 一直深受喜愛的自然肌膚輕底妝，上市就全球賣破百萬條的好成績，再度推出升級版， 同時具有潤色以及修飾毛孔的效果，蘊含植物多醣聚合物、保濕複合精華成分，乾性肌膚也可以一秒水潤透亮。

＃寶拉珍選 舒敏保濕防曬乳，售價1295元

FANCL,理膚寶水,曼秀雷敦,香緹卡,寶拉珍選,防曬,保養,。（圖／品牌提供）

運用成分說話的寶拉珍選推出其下第一支物理防曬，運用獨家微流體科技，改善物理防曬容易厚重蛋白的問題，搭配尿囊素和積雪草融合益生元配方，不僅對抗紫外線，也可以舒緩肌膚敏感泛紅狀態，敏感肌膚上臉無負擔。

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關鍵字：

FANCL, 理膚寶水, 曼秀雷敦, 香緹卡, 寶拉珍選, 防曬, 保養

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