fb ig video ETtoday search mobile

製造心動偽體香！淡雅清麗的髮香噴霧　釋放隱形誘惑魅力

>

記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

想要保持夏季擁有好香氣，噴香水是很不錯的選擇，但是擔心味道太濃郁，那不妨嘗試看看髮香噴霧，淡雅的香氣不但很好聞，還可以打造偽體香，快來看看最近有哪些單品值得一試。

＃DIPTYQUE 限量暖陽髮香噴霧，30ml、售價2150元

DIPTYQUE,BYREDO,迪奧,髮香噴霧,香氛,。（圖／品牌提供）

DIPTYQUE向來是香水界的藝術大師，每每推出的新品總是讓人感到驚艷，僅在夏季限定上市的暖陽系列限定回歸，今年攜手法國藝術家Alexandre Benjamin Navet創作全新的包裝，繽紛鮮豔的筆觸把夏日地中海風情躍然紙上，運用鳶尾與茉莉的花香調帶出優雅浪漫的氛圍，裡面更是添加山茶花油，可以幫助滋潤髮絲，輕盈不油膩。

＃BYREDO 莫哈維之影髮香噴霧，75ml、售價2300元

DIPTYQUE,BYREDO,迪奧,髮香噴霧,香氛,。（圖／品牌提供）

在荒野沙漠中悄然綻放的幽靈花，透明花瓣展現出栩栩的生命力，BYREDO的莫哈維之影運用紫羅蘭與木蘭的主香調，交織出空靈優雅的氣息，清新淡雅，宛如幽靈花般的脫俗，最後以穩重木質調延續香氣的綿延悠長，讓人聞過就會上癮。

＃迪奧 香氛世家髮香噴霧－蒙田大道，40ml、售價3300元

DIPTYQUE,BYREDO,迪奧,髮香噴霧,香氛,。（圖／品牌提供）

迪奧最頂級的香氛世家系列不僅有香水，髮香噴霧也是很受歡迎的單品，其中，標誌性的香氣「蒙田大道」承襲了迪奧總店的經典傳奇，玫瑰與茉莉的花香調，透過廣藿香、橡木苔的木質青澀，帶來全新的柑苔調氣息，時尚又摩登。

►韓韶禧坎城紅毯穿白紗禮服如仙女下凡！鬆弛感髮型網友看不懂

►最幼稚的三大星座！TOP 1活在童話世界　擅長自我幻想腦補劇情

►韓流退燒！年輕人都在瘋「陸系美妝」　色選更適合亞洲人、價格還超便宜

關鍵字：

DIPTYQUE, BYREDO, 迪奧, 髮香噴霧, 香氛

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

沒運動神經也能快速瘦下來！5種低強度運動完成一周菜單

沒運動神經也能快速瘦下來！5種低強度運動完成一周菜單

你最大的愛情問題是？1題秒測戀愛困難點

你最大的愛情問題是？1題秒測戀愛困難點

辣慘了！安雅泰勒喬伊暗紅皮革裙　一轉身裸背開衩露美臀太惹火

辣慘了！安雅泰勒喬伊暗紅皮革裙　一轉身裸背開衩露美臀太惹火

劉亦菲淡紫薄紗禮服放送火辣美腿！仙氣穿搭被問：落入人間的精靈？ 零成本生髮！補充5種食材讓頭髮增量　防止斷裂與脫落 50歲貝嫂肌膚發光秘密被扒出！全球回購NO.1的「抗蠟黃之神」 粉刺、痘痘不來亂！日本18年銷售NO.1的清爽系卸妝 超狂！韓女拿睫毛夾開酒瓶爆紅　網友：根本生活智慧王 另一半出軌該分手嗎？5個條列式分析彼此感情與未來 立刻安排上！快速瘦身必吃5種食材：熱量低、纖維多是關鍵

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面