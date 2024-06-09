製造心動偽體香！淡雅清麗的髮香噴霧　釋放隱形誘惑魅力

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

想要保持夏季擁有好香氣，噴香水是很不錯的選擇，但是擔心味道太濃郁，那不妨嘗試看看髮香噴霧，淡雅的香氣不但很好聞，還可以打造偽體香，快來看看最近有哪些單品值得一試。

＃DIPTYQUE 限量暖陽髮香噴霧，30ml、售價2150元

DIPTYQUE向來是香水界的藝術大師，每每推出的新品總是讓人感到驚艷，僅在夏季限定上市的暖陽系列限定回歸，今年攜手法國藝術家Alexandre Benjamin Navet創作全新的包裝，繽紛鮮豔的筆觸把夏日地中海風情躍然紙上，運用鳶尾與茉莉的花香調帶出優雅浪漫的氛圍，裡面更是添加山茶花油，可以幫助滋潤髮絲，輕盈不油膩。

＃BYREDO 莫哈維之影髮香噴霧，75ml、售價2300元

在荒野沙漠中悄然綻放的幽靈花，透明花瓣展現出栩栩的生命力，BYREDO的莫哈維之影運用紫羅蘭與木蘭的主香調，交織出空靈優雅的氣息，清新淡雅，宛如幽靈花般的脫俗，最後以穩重木質調延續香氣的綿延悠長，讓人聞過就會上癮。

＃迪奧 香氛世家髮香噴霧－蒙田大道，40ml、售價3300元

迪奧最頂級的香氛世家系列不僅有香水，髮香噴霧也是很受歡迎的單品，其中，標誌性的香氣「蒙田大道」承襲了迪奧總店的經典傳奇，玫瑰與茉莉的花香調，透過廣藿香、橡木苔的木質青澀，帶來全新的柑苔調氣息，時尚又摩登。