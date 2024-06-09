fb ig video ETtoday search mobile

松菸必逛LeSportsac50周年展！巨大氣球包超萌、紐約地鐵主題回顧經典

>

記者鮑璿安／綜合報導

美國輕量配件包包品牌LeSportsac自1974 年誕生至今已邁入半世紀，想必不少民眾家中都有一顆標誌性的防撕裂尼龍布料包款，為慶祝50歲生日這一里程碑，品牌特別在台北松山文創園區打造「LeSportsac 50週年紀念特展」，如同搭上時光列車，一同回顧過往經典包款。

▲▼美國輕量配件包包品牌LeSportsac 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲LeSportsac 50週年紀念特展於6月7日起至6月23日於台北松山文創園區-辦公廳舍1F創意空間展開 。（圖／品牌提供，以下同）

LeSportsac 50週年紀念特展於6月7日起至6月23日於台北松山文創園區-辦公廳舍1F創意空間展開，以「Forever Forward」為主題，透過品牌發源地紐約的地鐵意象作為延伸，特別打造品牌歷史牆，將創立以來的重要大事紀和經典包款一一陳設，搭配鮮明的地鐵座椅和出口指標，超童趣可愛。

▲▼美國輕量配件包包品牌LeSportsac 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲聯名系列區，精選2001-2011年間八個經典聯名系列展出 。

▲▼美國輕量配件包包品牌LeSportsac 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲▼美國輕量配件包包品牌LeSportsac 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲品牌2001年來台至今熱賣超過22萬顆的經典斜背包品項 。

順著展區路線則會逛到聯名系列區，精選2001-2011年間八個經典聯名系列展出，例如2006年與美國影集《玩酷世代》的波點包聯名、與英國設計師Stella McCartney在2008年的花卉包合作等，引領時尚迷進入復古而華麗的時光隧道。同時也帶來熱銷Popular包款區，展出品牌2001年來台至今熱賣超過22萬顆的經典斜背包品項；Essential輕量系列區域更呈現無重力的超輕盈質感，空降一顆巨大版本氣球包，成為必拍打卡點之一。

▲▼美國輕量配件包包品牌LeSportsac 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲▼美國輕量配件包包品牌LeSportsac 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲LeSportsac  50 週年紀念膠囊系列，復刻版以及經典印花款式 。

此次展區中，LeSportsac更驚喜推出了 50 週年紀念膠囊系列，重新設計的拼布印花，其選用品牌檔案夾中的16款經典印花拼接而成，搭配LOGO拉鍊頭和傳統尼龍飾邊和織帶，提供隨身小包、迷你旅行袋、後背包等實用品項，向 50 年的不朽傳統致敬。

▲▼ 李沐、章廣辰 。（圖／品牌提供）

▲▼ 李沐、章廣辰 。（圖／品牌提供）

▲夏日限定紐約漢普頓海灘快閃裝置自6月7日至6月16日於台北微風南山戶外草坪登場 。（圖／品牌提供）

▲▼ 李沐、章廣辰 。（圖／品牌提供）

▲標誌性的Polo ID單肩包，本季亦推出全新配色。（圖／品牌提供）

同時，Polo Ralph Lauren首度在台打造為期10日的夏日限定紐約漢普頓海灘快閃裝置，結合創辦人Ralph Lauren先生與其紐約漢普頓海邊生活點滴完美還原，自6月7日至6月16日於台北微風南山戶外草坪登場，涵蓋玩色織狂工藝坊、可愛拍貼機、冰淇淋夏日補給站等有趣打卡點。全新Only Polo系列也伴隨夏日時節而來，經典雋永的設計剪裁與繽紛色調，渲染上條紋襯衫、輕透舒適亞麻服飾；而標誌性的Polo ID單肩包，本季亦推出全新配色金絲雀黃、天空藍、野莓與象牙白等為夏日造型綴上完美搭配。

關鍵字：

LeSportsac, 特展, 經典包款, 台北松山文創園區, 紀念展

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

學到4種「懶惰存錢術」　發現銀行存款越來越多了

學到4種「懶惰存錢術」　發現銀行存款越來越多了

看似溫和「其實超不好惹」3大星座！Top 1心思深沉　狠起來不手軟

看似溫和「其實超不好惹」3大星座！Top 1心思深沉　狠起來不手軟

勞力士玫瑰金敢稱「永恒」　加4金屬永保亮麗、比例配方保密

勞力士玫瑰金敢稱「永恒」　加4金屬永保亮麗、比例配方保密

誠品史上最大特賣今登場　15萬件選品3折起「中文書6本500元」 超準《腦筋急轉彎2》人格測驗　測出你的大腦情緒角色 早上洗臉不用洗面乳？皮膚科醫師證實：「3類肌膚」清水就夠了 8雙防水運動鞋推薦！NIKE、adidas清爽白色系　好穿好看雨天輕鬆乾爽 結帳率超高精品飾品！LV耳環、Celine凱旋門項鍊　萬元入門經典款 地震讓101「風阻尼器」再上國際　這顆巨球為何是黃色？ 邊佑錫32歲演高中生無違和！童顏＋完美體態靠6招　加碼公開同款男神香

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面