松菸必逛LeSportsac50周年展！巨大氣球包超萌、紐約地鐵主題回顧經典

記者鮑璿安／綜合報導

美國輕量配件包包品牌LeSportsac自1974 年誕生至今已邁入半世紀，想必不少民眾家中都有一顆標誌性的防撕裂尼龍布料包款，為慶祝50歲生日這一里程碑，品牌特別在台北松山文創園區打造「LeSportsac 50週年紀念特展」，如同搭上時光列車，一同回顧過往經典包款。





▲LeSportsac 50週年紀念特展於6月7日起至6月23日於台北松山文創園區-辦公廳舍1F創意空間展開 。（圖／品牌提供，以下同）

LeSportsac 50週年紀念特展於6月7日起至6月23日於台北松山文創園區-辦公廳舍1F創意空間展開，以「Forever Forward」為主題，透過品牌發源地紐約的地鐵意象作為延伸，特別打造品牌歷史牆，將創立以來的重要大事紀和經典包款一一陳設，搭配鮮明的地鐵座椅和出口指標，超童趣可愛。





▲聯名系列區，精選2001-2011年間八個經典聯名系列展出 。





▲品牌2001年來台至今熱賣超過22萬顆的經典斜背包品項 。



順著展區路線則會逛到聯名系列區，精選2001-2011年間八個經典聯名系列展出，例如2006年與美國影集《玩酷世代》的波點包聯名、與英國設計師Stella McCartney在2008年的花卉包合作等，引領時尚迷進入復古而華麗的時光隧道。同時也帶來熱銷Popular包款區，展出品牌2001年來台至今熱賣超過22萬顆的經典斜背包品項；Essential輕量系列區域更呈現無重力的超輕盈質感，空降一顆巨大版本氣球包，成為必拍打卡點之一。





▲LeSportsac 50 週年紀念膠囊系列，復刻版以及經典印花款式 。

此次展區中，LeSportsac更驚喜推出了 50 週年紀念膠囊系列，重新設計的拼布印花，其選用品牌檔案夾中的16款經典印花拼接而成，搭配LOGO拉鍊頭和傳統尼龍飾邊和織帶，提供隨身小包、迷你旅行袋、後背包等實用品項，向 50 年的不朽傳統致敬。

▲夏日限定紐約漢普頓海灘快閃裝置自6月7日至6月16日於台北微風南山戶外草坪登場 。（圖／品牌提供）





▲標誌性的Polo ID單肩包，本季亦推出全新配色。（圖／品牌提供）

同時，Polo Ralph Lauren首度在台打造為期10日的夏日限定紐約漢普頓海灘快閃裝置，結合創辦人Ralph Lauren先生與其紐約漢普頓海邊生活點滴完美還原，自6月7日至6月16日於台北微風南山戶外草坪登場，涵蓋玩色織狂工藝坊、可愛拍貼機、冰淇淋夏日補給站等有趣打卡點。全新Only Polo系列也伴隨夏日時節而來，經典雋永的設計剪裁與繽紛色調，渲染上條紋襯衫、輕透舒適亞麻服飾；而標誌性的Polo ID單肩包，本季亦推出全新配色金絲雀黃、天空藍、野莓與象牙白等為夏日造型綴上完美搭配。