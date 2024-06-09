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肌膚營養失衡、老化加劇！4款美肌精華迅速補給能量

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

夏季到戶外流汗、紫外線曝曬，進到室內又是乾燥的冷氣房， 肌膚營養迅速流失，容易導致乾燥、泛紅、缺水，這時一支好的精華液，可以迅速為肌膚補充滿滿能量，立刻GET起來。

＃克蘭詩 黃金雙激萃，售價2400元

克蘭詩,AHC,雅詩蘭黛,巴黎萊雅,精華,保養。（圖／品牌提供）

克蘭詩旗下擁有「超級精華」美名的黃金雙激萃，裡面蘊含薑黃萃取、豐富的薑黃酮及20種高效植物精華，一次掌握水與油兩種配方，可以讓營養能量更加親膚，迅速滲透。2024年品牌總部更攜手Mary’s Meals（瑪莉吃飯飯）幫助非洲兒童供餐、受教育，即日起至官方通路消費滿2024元（不限品項），即可獲贈瑪莉包2024限量組，象徵已代表顧客捐出10份餐點給Mary’s Meals進行校園供餐，只要追蹤@clarinstw，每增加1個追蹤人數就捐5元送愛捐餐基金幫助偏鄉兒童。

＃AHC 醫美科研超導水光玻尿酸精華，售價1400元

克蘭詩,AHC,雅詩蘭黛,巴黎萊雅,精華,保養。（圖／品牌提供）

肌膚最重要的就是肌膚保濕，做好亮白、抗老才會更有感，AHC針對各種不同的肌膚狀態，推出溫和又有感的玻尿酸精華，超水潤質地不管是睡前或是妝前都可以輕鬆使用，甚至可以當作醫美術後養護，完全不會有負擔感，一抹秒吸收，搭配明星「神仙水」深層補充營養能量。

＃雅詩蘭黛 Pro極速緊緻雙胜肽精華，售價5500元

克蘭詩,AHC,雅詩蘭黛,巴黎萊雅,精華,保養。（圖／品牌提供）

除了小棕瓶之外，雅詩蘭黛又在抗老拉提層面提供更強效的輔助，全新升級的精華把六胜肽-8再度加入六胜肽-9，協同三種膠原蛋白成分，可以從內到外撐起肌膚澎潤能量，打造出細緻飽滿的彈潤光澤，重現年輕活力。

＃巴黎萊雅 青春密碼酵素肌底調理精華，售價1249元

克蘭詩,AHC,雅詩蘭黛,巴黎萊雅,精華,保養。（圖／品牌提供）

被譽為「開架小黑瓶」的青春密碼酵素肌底調理精華，再度全新升級，科研40年的創新成分ENERGEN-22TM能量素22，可以滿足肌膚多種需求，包括：緊緻、透亮、彈力等等，一瓶全方位守護肌膚健康。

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關鍵字：

克蘭詩, AHC, 雅詩蘭黛, 巴黎萊雅, 精華, 保養

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