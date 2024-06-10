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端午節吃粽應景不發胖！　營養師：「4類人」吃粽要更注意

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▲▼營養師傳授吃粽不發胖小撇步。（圖／Pixabay）

▲端午吃粽應景，營養師也提醒有幾點要注意。（圖／Pixabay）

記者曾怡嘉／台北報導

今天就是端午節了，你吃了幾顆粽子了呢？營養師高敏敏分享，民眾常擔心吃粽變胖、血糖飆高，脹氣更是對粽子敬謝不敏，其實只要換個方式吃，適量不放縱，粽子有可以吃得很健康，營養師也提醒以下4種人吃粽子要注意！

#腸胃消化不良 #易脹氣

建議可以控制份量、細嚼慢嚥、一次勿吃過多糯米，可以搭配鳳梨、奇異果、木瓜來幫助消化。

#高血脂

吃粽子時候可以避免肥肉、花生粉、蛋黃等高油脂、高熱量配料，可以的話，也建議可以改吃全穀粽增加纖維攝取。

#高血糖 #血糖不穩

衛福部建議，每日飲食中的添加糖攝取量不宜超過總熱量的10%，若能控制在5%以下更佳！若以每日攝取2000大卡之成年人計算，每日添加糖攝取應低於25~50公克，但是一顆豆沙粽糖量已超過一半，建議高血糖的朋友可避免吃甜粽子，選擇全榖粽搭配蔬菜最適合。

#腎臟疾病

建議少沾醬、避免含磷較高的全穀粽，吃白糯米粽較佳，蔬菜也應先川燙再享用。

▲▼營養師傳授吃粽不發胖小撇步。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

除了上述4種人吃粽子要注意，怕胖的人也可以注意以下吃粽小撇步：

1.替換正餐澱粉：控制澱粉量、熱量不爆表。

2.搭配蔬菜一起吃 增加纖維量：幫助增加飽足感、飲食更均衡。

3.甜粽要克制：勿一顆接一顆，含糖量高。

4.沾醬另外倒小碟子：勿直接倒在粽子上，幫助控制鈉量、糖量。

關鍵字：

端午節、粽子、營養師、健康、飲食

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