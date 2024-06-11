帶貨女王真心不騙！范冰冰激推「4款美妝」　肌膚緊緻超有感

▲范冰冰推薦美妝有口皆碑。（圖／翻攝自小紅書／范冰冰，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

范冰冰一直有「帶貨女王」的稱號，只要她在《小紅書》上推薦的美容保養品，絕對會帶起一波搶購熱潮，日前她說：「翻了之前的小紅書，發現很久沒寫圖文筆記了，最開始來小紅書是為了真實分享，還是想堅持初衷發一些不是廣告而真正好用的東西，這樣的分享才有意思。」

#plantpark 小臉精華2.0版本

范冰冰分享，因為經常參加活動拍攝，但是因為本身容易浮腫，所以工作前特別需要急救消腫，拍攝前一晚使用，第二天毛孔和法令紋都能改善，臉的輪廓也變得相對緊緻，只要臉部一緊，化妝狀態就會變很好，用過眾多消腫緊緻產品，就屬這個效果特別明顯。

#ORBIS 角質美容液

她分享自己會用這款產品，是因為之前在小紅書被種草的。她提到如果肌膚角質偏厚，肌膚摸起來就會粗糙看起來不透光，所以對於保養她很重視角質調理，此款美容液是洗臉之後的第一步驟，擠在化妝棉上擦拭整臉即可，但她自己偏好當作爽膚水用，一星期會使用2-3次。

#FAN BEAUTY防曬

這款是她的個人品牌，她說不是自己誇自己，直到目前為止，沒有用過比這款更好產品，因為先前用歐美或是日韓品牌都會熏眼睛，但是這款不會，而且防曬係數SPF50PA++++、觸感好推勻，只要不去泡海水曝曬，防曬力肯定足夠，且抹在臉上有種細膩好看的光澤，外出只要再壓一層蜜粉，肌膚就能呈現美美的柔焦感。

#Neck&Deco 頸霜

她坦承自己以前曾為頸紋所苦，自從開始密集保養頸部後，頸紋變得好多了，除了雷射醫美外，她認為每天塗頸霜對於淡化頸紋非常有感，不要小看這種塗塗抹抹，只要堅持下去，一定會給你驚豔的效果。