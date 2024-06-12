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每天睡不好？「3招」提升睡眠品質 　讓你一覺到天明

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▲▼「3招」提升睡眠品質 　讓你一覺到天明 。（圖／Unsplash）

▲睡眠品質對健康至關重要。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導　

現代人生活高壓忙碌，想擁有優質睡眠品質根本是奢求，但偏偏睡眠的好壞對於身心健康至關重要，以下3招教你改善睡眠品質。

#建立規律的作息時間

建立並堅持一個規律的睡眠時間表，像是每晚在同一時間上床睡覺，早晨在同一時間起床，即使在周末也應如此。規律的作息時間可以幫助身體形成自然的睡眠，從而提高睡眠品質。若需要調整作息時間，應逐漸調整，每天提早或推遲15分鐘，直至達到理想時間。

▲▼「3招」提升睡眠品質 　讓你一覺到天明 。（圖／Unsplash）

#創造理想的睡眠環境

想要創造理想睡眠環境，建議可以從以下幾點著手，首要需要控制光線，建議使用窗簾或是眼罩遮光，同時減少電子設備發出的藍光，因為藍光會抑制褪黑激素分泌，容易影響入睡，同時睡眠時的溫度也很重要，太熱或是太冷都不好，床上用品也應以舒適透氣為目標。

#養成健康的睡前習慣

睡前的活動對睡眠品質有著重要影響，首先必須減少刺激性活動，像是避免在睡前一小時內進行劇烈運動、工作或觀看令人緊張的電視節目和電影。轉而選擇輕鬆的活動，如閱讀、聽輕音樂或冥想。

下午或晚上應避免涉入咖啡因和酒精，咖啡因是一種興奮劑，會干擾睡眠，而酒精雖然可能讓人快速入睡，但會破壞睡眠結構，使人容易在夜間醒來。另外睡前的固定儀式也有助於向身體發出睡眠信號，像是每晚可以固定時間泡熱水澡、喝一杯溫牛奶或進行幾分鐘的深呼吸練習。這些活動可以幫助你放鬆，準備入睡。

關鍵字：

睡眠, 改善, 健康, 作息, 環境

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